Случаите, в които в България пристига действащ шампион от голямо първенство

Два дни до дългоочаквания двубой между България и Испания. Двата тима се изправят един срещу друг на Националния стадион „Васил Левски“ в четвъртък, като срещата може да гледате на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

Визитата на европейския първенец у нас ни дава повод да си припомним и други случаи, при които в България пристига действащ шампион от голямо първенство.



Поглед назад към историята показва, че неведнъж в България пристигал действащият европейски или световен първенец и определено можем да кажем, че в тези срещи родният тим се е представил на ниво.

Последният подобен случай беше през 2008 година, когато играем срещу актуалния световен шампион Италия. Тогава воденият от Пламен Марков тим прави 0:0 срещу „Скуадра адзура“ в пресявките за Мондиал 2010 в Южна Африка.

Една от най-паметните победи изобщо в историята на родния футбол датира от 1985 година, когато в столицата пристига действащият европейски шампион Франция, начало с Мишел Платини.

Българският тим, воден тогава от Иван Вуцов, побеждава с 2:0 в световна квалификация, а попаденията са дело на Георги Димитров и Наско Сираков.

Няколко години по-рано у нас гостува и предишният европейски първенец - Западна Германия, който ни побеждава в пресявките за Мондия‘82 с 3:1.

През 1975 година отново състава на ФРГ е в София, този път в качеството си на европейски и световен шампион. Въпреки това обаче, селекцията на Стоян Орманджиев дава сериозен отпор на Бундестима и стига до равенство 1:1, като автор на гола за България е Божил Колев.