Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

В Бургас повдигат по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, вследствие на която почина 35-годишната Христина, а 4-годишният ѝ син е в кома в "Пирогов".

Преквалифицирането на деянието трябва да се случи днес в късния следобед или утре сутрин. Според информация от наши източници обвинението ще бъде за причиняване на смърт след ПТП.

“Мислим, че ужасно закъсня. Ако трябва да го сравним със случая от Русе... И да са закъснели, и да не, няма да върнат този млад човек. Ужасно бавно се случват нещата. Какво трябваше да се случи, за да му сменят обвинението. Възможно най-строгото, което може да се присъди за деянието, което е извършил. И това за нас ще бъде малко", каза Юлиян Здравков, близък на пострадалите.

4-годишният Мартин все още се лекува в болница "Пирогов" в София. Състоянието му е добро, каза пред БНТ проф. Николай Габровски, но тепърва предстои много работа.