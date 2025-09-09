БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Слушай новината

В Бургас повдигат по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, вследствие на която почина 35-годишната Христина, а 4-годишният ѝ син е в кома в "Пирогов".

Преквалифицирането на деянието трябва да се случи днес в късния следобед или утре сутрин. Според информация от наши източници обвинението ще бъде за причиняване на смърт след ПТП.

“Мислим, че ужасно закъсня. Ако трябва да го сравним със случая от Русе... И да са закъснели, и да не, няма да върнат този млад човек. Ужасно бавно се случват нещата. Какво трябваше да се случи, за да му сменят обвинението. Възможно най-строгото, което може да се присъди за деянието, което е извършил. И това за нас ще бъде малко", каза Юлиян Здравков, близък на пострадалите.

4-годишният Мартин все още се лекува в болница "Пирогов" в София. Състоянието му е добро, каза пред БНТ проф. Николай Габровски, но тепърва предстои много работа.

#Никола Бургазлиев #АТВ #слънчев бряг

Последвайте ни

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
3
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
4
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
5
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
6
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Сигурност и правосъдие

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:45 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ) Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
23658
Чете се за: 02:37 мин.
Съдът гледа мярката на 22-годишния мъж заради инцидента с трамвая в София Съдът гледа мярката на 22-годишния мъж заради инцидента с трамвая в София
Чете се за: 01:07 мин.
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
Разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг отива в окръжната прокуратура на Бургас Разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг отива в окръжната прокуратура на Бургас
14846
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата иска затвор за 19-годишния, който блъсна и уби трима...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ