Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон

Христо Ценов
По света
Нов графит на артиста се появи върху сградата на Върховния съд

Нова провокативна творба на уличния артист Банкси в Лондон. На изображението се вижда съдия, който бие протестиращ - реакция на стотиците арести на демонстранти в подкрепа на пропалестинска организация.

Рисунката е на една от стените на Лондонския върховен съд. Властите вече подготвят премахването на изображението.

Банкси е световноизвестен художник с неизвестна самоличност, чиито творби се появяват на различни места по света и критикуват властта.

