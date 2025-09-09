Хърватско село счупи рекорд с... 3-километров щрудел

Световен рекорд на Гинес за най-голям щрудел спечелиха в хърватското село Яшково.

Жителите на селото поставят втори подобен рекорд 10 години по-късно от предния. Огромното печиво е дълго над 3 километра.

За направата му са използвани два тона брашно, подобно количество ябълки, както и 30 килограма канела. Добавена е и пудра захар.

Сладкишите са специалитет на селото, което организира традиционен фестивал на щрудела. Село Яшково има 300 постоянни жители, като през уикенда имаше над 15 000 посетители.