Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица

С лекция пред студенти и дипломати в Университета на Черна гора приключва визитата на българския премиер в Подгорица.

Във факултета по политически науки в този момент Росен Желязков откри и бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг.

В лекцията си Желязков припомни историческите връзки между двете държави, още от времето на Средновековието и династията на цар Самуил, след това и през времето както на княз Александър Първи Батенберг, така и на цар Борис Трети. Основно той говори за бъдещето на Европа и предизвикателствата, които са поставени пред Европейския съюз.

Премиерът подчерта, че Европа сега трябва да решава безпрецедентни проблеми - както в икономически план, така и по отношение на сигурността. По думите му именно младите хора със своите научни способности и развитието на технологиите, могат да бъдат част от това решение.