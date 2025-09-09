БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Запази

Към момента огънят е локализиран и няма опасност за сградите в района

Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
Слушай новината

Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново.

Суха трева гори в района около НВУ. Сигнал за пожара е получен около 14:00 ч. На мястото са изпратени 6 екипа на РС "ПБЗН" - В. Търново. В потушаването на пламъците участват и представители на НВУ.

Към момента огънят е локализиран и няма опасност за сгради в района на НВУ или в съседното село Беляковец.

#Велико Търново #НВУ #пожар

Водещи новини

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ