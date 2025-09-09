Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново.

Суха трева гори в района около НВУ. Сигнал за пожара е получен около 14:00 ч. На мястото са изпратени 6 екипа на РС "ПБЗН" - В. Търново. В потушаването на пламъците участват и представители на НВУ.

Към момента огънят е локализиран и няма опасност за сгради в района на НВУ или в съседното село Беляковец.