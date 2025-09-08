БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Премиерът Росен Желязков пристигна на официална визита в Черна гора (СНИМКИ)

У нас
С официалната церемония и с военни почести министър-председателят Росен Желязков беше посрещнат от черногорския премиер Милойко Спаич в Подгорица.

След церемонията започна среща на "четири очи" между двамата премиери. По-късно днес ще се проведат и пленарни разговори, в които участие ще вземат вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на туризма Мирослав Боршош, както и техните черногорски колеги.

По-късно днес премиерът Желязков ще разговаря и с президента на Черна гора Яков Милатович. София и Подгорица са в отлични двустранни отношения и в доброто сътрудничество в многостранните формати, в които участват. Сред темите, които ще бъдат разисквани в хода на разговорите са подкрепата на България за присъединяването на Черна гора към ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността, както и партньорство в рамките на НАТО.

Двамата премиери ще подпишат Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.

снимки: Министерски съвет

