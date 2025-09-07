БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Премиерът Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора

У нас
премиерът росен желязков посети авиобаза крумово
Снимка: БТА/Архив
Министър-председателят Росен Желязков ще бъде на официално посещение в Република Черна гора на 8 и 9 септември 2025 година, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Премиерът ще проведе срещи с черногорския си колега Милойко Спаич, както и с президента на балканската държава – Яков Милатович.

Предвидено е в първия ден от визитата да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество.

Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По повод празника на Съединението, който беше отбелязан преди ден, Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години, посочват от пресслужбата на кабинета.

Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета.
В официалната делегацията ще бъдат и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще проведат срещи с техните черногорски колеги.

