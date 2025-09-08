БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът на Словения се ожени на церемония в тесен приятелски кръг

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази

Дългогодишната му партньорка Тина Габер каза "да" във вила в морското селце Струнян

премиерът словения ожени церемония тесен приятелски кръг
Снимка: Фейсбук
Слушай новината

Премиерът на Словения Роберт Голоб се ожени за дългогодишната си партньорка Тина Габер на церемония в тесен кръг от близки и приятели в словенското морското селце Струнян. За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост.

Церемонията се състоя във вила Тартини и беше водена от кмета на Любляна Зоран Янкович, близък политически съюзник на Голоб. Присъстваха роднини, приятели и редица високопоставени гости, сред които еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Чуждестранни високопоставени лица не бяха поканени, тъй като присъствието им би увеличило разходите и охраната им би била прекалено сложна. Двойката покри всички разходи сама, а държавната служба по протокола не участва в организацията. Въпреки това беше осигурена охрана в съответствие с правото на премиера на постоянна защита.

Медии не бяха допуснати на събитието, а Голоб пусна само една снимка в социалните мрежи. Имайки предвид обществения интерес, той говори кратко пред репортери извън мястото на събитието, като им благодари, че са уважили правото на личен живот на двойката.

"Щастлив съм. Гордея се, че Тина Габер каза "да" и че отсега нататък тя е Тина Габер Голоб. Бих искал да благодаря на всички за искрените поздравления", каза той, като вдигна чаша шампанско с журналистите.

На въпрос за медения им месец Голоб каза, че вероятно ще пътуват "някъде на топло" по време на есенната училищна ваканция.

Вила Тартини е разположена непосредствено на брега и е заобиколена от градини. Тя се управлява от държавната протоколна служба, но може да се наеме за частно ползване.

Бракът идва година и половина след като 58-годишният Голоб публично представи 19 години по-младата от него Габер, като своя партньорка на церемонията по връчването на наградата "Прешерн" през февруари 2023 г. Това е втори брак за Голоб, който се раздели със съпругата си повече от година преди връзката му с Габер да стане публична.

Тина Габер е бивша телевизионна водеща, инфлуенсър в социалните мрежи и известен защитник на правата на животните. Тя е придружавала министър-председателя на Словения на няколко официални събития, сред които погребението на папа Франциск и откриването на катедралата "Нотр Дам" след възстановяването ѝ.

#Роберт Голоб #Словения #сватба

