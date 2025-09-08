БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце

Спорт
Мъжкият тенис е различна почва, подчерта финалистът при юношите на US Open, който се прибра на родна земя.

александър василев българският тенис добри ръце
Снимка: БГНЕС
Александър Василев смята, че българският тенис е в добри ръце. Българинът, който само преди два дни отстъпи пред своя сънародник в лицето на Иван Иванов на историческия финал на US Open при юношите с 5:7, 3:6, сподели, че двамата дават добро начало на родния тенис, но се надява да има и кой да ги последва.

На прибиране на родна земя братовчедът на Григор Димитров изтъкна ролята на своята дисциплина за последните му успехи, особено през това лято.

"Трудът надделява. Ако искаш да стигнеш до големите сцени, до върховете и да играеш най-добрия тенис, коства дисциплина. Стига да имаш амбиция, да имаш желание да си добър, да се наслаждаваш на играта, всичко може да се постигне“, коментира 18-годишният тенисист.

Той разкри, че все още не е бил поздравен от Димитров.

"Не, не съм получил съобщение от него. Не мога да кажа повече. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо."

"На децата бих казал да се наслаждават на играта и като цяло на спорта. Горд съм да давам пример на малките деца. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен, различна почва. Тепърва започвам да настъпвам в него. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постиженията и формата си. Винаги има място за подобрение“, отбеляза финалистът при юношите на US Open.

Братовчедът на Гришо говори още за финала при мъжете на Откритото първенство на САЩ и за евентуалното отказване на Новак Джокович.

Това ще бъде доста тъжен момент за спорта, той е доста голяма звезда, аз много харесвам. Ако му се играе, никой не го спира. Той още вдъхновява хората. А Карлос Алкарас беше доста солиден, игра много добре. Това е в момента битката на двата титана, които са на друго ниво тенис."

"Да, мисля, че българският тенис е в добри ръце. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други след нас тепърва дойдат. Това е много хубаво, защото, както ние сме гледали към Григор Димитров и други български звезди, ние се надяваме да направим същото“, завърши Василев.

Във вторник вечер ще се завърне и шампионът при юношите на US Open – Иван Иванов.

#US Open 2025 #Александър Василев тенис #Иван Иванов тенис

