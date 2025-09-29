От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?

През октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11˚ и 15˚, по високите полета - между 10˚ и 13˚, в планинските райони - от 0˚ до 7˚. Най-високите температури през октомври ще бъдат между 25° и 30°, а най-ниските - между минус 3° и 2°, по-високи в източните райони.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м., а за югоизточните райони е между 50 и 100 л/кв.м.

През първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време. През периода 2-5 октомври и в края на десетдневието, под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони, ще се създаде валежна обстановка. На много места се очаква валежите да бъдат значителни. Температурите през десетдневието ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми. При изяснявания минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0˚ и се очаква образуването на слани. Ще преобладава слънчево време, на места в равнините и котловините в часовете до обяд ще има ниска облачност или мъгла. Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и относително понижение на температурите има около 15-и, 20-и октомври и в края на месеца.

Астрономическа справка:

В началото на месеца Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 19 ч. и 8 мин. Продължителността на деня е 11 ч и 44 мин. В края на месеца Слънцето изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 21 мин. Продължителността на деня е 10 ч и 22 мин.

Фазите на Луната през месеца са: 7.10 - пълнолуние, 13.10 - последна четвърт, 21.10 - новолуние, 29.10 - първа четвърт.

Изготвил: гл. ас. д-р Красимир Стоев – синоптик в НИМХ