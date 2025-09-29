БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:00 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Запази
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Слушай новината

През октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11˚ и 15˚, по високите полета - между 10˚ и 13˚, в планинските райони - от 0˚ до 7˚. Най-високите температури през октомври ще бъдат между 25° и 30°, а най-ниските - между минус 3° и 2°, по-високи в източните райони.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м., а за югоизточните райони е между 50 и 100 л/кв.м.

През първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време. През периода 2-5 октомври и в края на десетдневието, под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони, ще се създаде валежна обстановка. На много места се очаква валежите да бъдат значителни. Температурите през десетдневието ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми. При изяснявания минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0˚ и се очаква образуването на слани. Ще преобладава слънчево време, на места в равнините и котловините в часовете до обяд ще има ниска облачност или мъгла. Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и относително понижение на температурите има около 15-и, 20-и октомври и в края на месеца.

Астрономическа справка:

В началото на месеца Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 19 ч. и 8 мин. Продължителността на деня е 11 ч и 44 мин. В края на месеца Слънцето изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 21 мин. Продължителността на деня е 10 ч и 22 мин.

Фазите на Луната през месеца са: 7.10 - пълнолуние, 13.10 - последна четвърт, 21.10 - новолуние, 29.10 - първа четвърт.

Изготвил: гл. ас. д-р Красимир Стоев – синоптик в НИМХ

#времето през октомври #времето #жеги #прогноза за времето #сняг #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: У нас

Защо младите затъват в дългове?
Защо младите затъват в дългове?
Три домашни питбула нападнаха мъж и негово куче във Варна Три домашни питбула нападнаха мъж и негово куче във Варна
Чете се за: 00:22 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
Чете се за: 01:00 мин.
Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2” Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”
Чете се за: 04:00 мин.
Огромни задръствания на АМ "Тракия" край Ихтиман затрудниха пътуващите през уикенда Огромни задръствания на АМ "Тракия" край Ихтиман затрудниха пътуващите през уикенда
Чете се за: 02:02 мин.
Катастрофа с камион затруднява движението на международния път между Благоевград и Северна Македония Катастрофа с камион затруднява движението на международния път между Благоевград и Северна Македония
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ