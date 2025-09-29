БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сняг до края на седмицата - вижте къде
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Жителите на Горна Малина поздравиха своите любимци Алекс и Мони, които ще станат почетни граждани на Община Горна Малина

Село Горна Малина е в сърцата на двама от героите от мъжкия национален отбор по волейбол.

Преди началото на световното първенство видео показва как Владимир Николов изпраща своите синове Симеон и Александър именно от Горна Малина в посока Филипините, където се състоя световния шампионат.

"За нас е чест да предадем нашите приветствия. Горди сме, че Владо Николов е почетен гражданин на общината. Семейство Николови даде на България две прекрасни момчета, които успяха да вдъхновят цяла България. Ще бъдем на официалното посрещане. Следващите почетни граждани на общината ще бъдат Мони и Алекс. Тези хора дават пример на младите - да бъдат силни и вдъхновени, да се борят и да побеждават", заяви в интервю за предаването "Денят започва" кметът на Горна Малина инж. Ангел Жиланов.

Председателят на Общинския съвет Николай Стоилов отличи примера, който семейство Николови дават.

"Атмосферата вчера бе повече от прекрасна. Бяха се събрали много хора на площада. Всички скандирахме и викахме. Всички деца бяха със знамена. Семейство Николови е нашият добър пример, който следваме. Това е начинът да се обединим и да покажем, че можем повече", допълни той.

Ася е съсед на семейство Николови и им пожела да продължават да следват мечтите си.

"Емоцията беше много голяма. Еуфорията не може да се опише с думи. Пожелавам им да не се отказват от мечтите си и да бъдат здрави", добави тя.

Президентът на волейболен клуб Звездец Иван Генков е сигурен, че трудът на младите волейболисти ще продължи да се отплаща.

"45 години се занимавам с волейбол. Познавам всички момчета . Имаше очаквания, но те ги надхвърлиха. Млад и перспективен отбор са с много талант. Полагат страшно много труд. Успехът се случи благодарение на многото труд", смята той.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:20 мин.
