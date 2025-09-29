БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Безплатни консултации с кардиолози в Световния ден на сърцето

У нас
Над 62 800 души са диагностицирани със сърдечна недостатъчност

Днес отбелязваме Световния ден на сърцето. По този повод в болница „Лозенец“ в София ще се проведат безплатни консултации с кардиолози.

Инициативата е част от глобалните прояви, посветени на опазването на сърдечното здраве, които тази година преминават под мотото „В ритъма на сърцето“.

По данни на НЗОК само през 2024 г. над 62 800 души са диагностицирани със сърдечна недостатъчност, като броят им нараства ежегодно.

Медицинските специалисти напомнят, че профилактиката и навременното проследяване на симптоми като високо кръвно налягане, лесна умора или задух могат да спасят живот.

#Световният ден на сърцето #УМБАЛ "Лозенец" #Безплатни прегледи

