Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова

Проевропейската партия на президента Мая Санду печели най-много гласове на парламентарните избори в Молдова.

При обработени 94 процента от протоколите Партията на действието и солидарността получава 47,4 процента от гласовете. Тя е начело и при гласовете в чужбина. На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който събира подкрепата на 26 на сто от гласувалите.

Блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бивш министър-председател и бивш главен прокурор е на трета позиция с 8,5%. В новия парламент на Молдова се очертава да влязат общо три партии и две коалиции.

Игор Гросу, лидер на Партията на действието и солидарността: "Благодарим на всеки, който отиде до изборните секции и отговори на призива ни да участва в изборите. Това е много важен избор за Молдова. Наблюдаваме опити за намеса в изборния процес от престъпни групи, подкрепяни от Руската федерация, опити за дестабилизация, бомбени заплахи и други провокации, както на територията на Молдова, така и в чужбина".

Избирателната активност е била 52,11 процента.