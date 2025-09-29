БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 29092025 0630
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч.
Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч.
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България" Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
7972
Чете се за: 02:57 мин.
Студио след мача за световната титла между България и Италия Студио след мача за световната титла между България и Италия
Студио преди мача за световната титла между България и Италия Студио преди мача за световната титла между България и Италия
Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол...
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Сняг до края на седмицата - вижте къде Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ