Васил Василев: Най-голямата ми мечта е Александър да постигне своите цели

Васил Василев пожелава на неговия син – Александър, който в края на миналата седмица игра финал на юношеския US Open, да постигне своите цели. Бащата на 18-годишния тенисист коментира представянето на сина си след края на Откритото първенство на САЩ.

Пред БНТ той не пропусна да пожелае успех и на другия български талант – Иван Иванов, който триумфира с именно на финала на последния турнир за годината от Големия шлем.

„Тенисът е спорт, в който винаги мачовете завършват с един победител. Няма състезател, включително и топиграчите като Яник Синер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер, които да са спечелили всички мачове в своите турнири. За Александър това беше първи финал на турнир от Големия шлем, трябва да отдадем и тежката седмица, той имаше мачове и с Ян Кумстат, който е на 790 място при мъжете и игра финал на юношеския Australian Open. Полуфиналът беше срещу бразилеца Луис Гуто Мигел бе в три сета, нормално е да има и малко психическо натоварване и физическо натоварване. В тези мачове има и такъв момент, че понякога две или три топки решават мача или сета. Аз го отдавам преди всичко на това, но за мен най-важното е, че двамата с Иван Иванов направиха нещо, което не се беше случвало в българския тенис. Двамата играха финал в Ню Йорк при юношите, а от днес са първи и втори в световната ранглиста, което е голям успех“, бяха първите му думи.

„Ако питате мен, искам всеки негов удар да бъде точка, но това не е възможно. Имаше моменти, в които се получаваше забавяне, малко се виждаше напрежението при сервирането. Имаше топки, които не можаха да се получат така, както той иска, но това е играта. Това е тенисът, това е така при големите и при големите, и при юношите“, добави той.

Василев коментира и сравненията на неговия син с Григор Димитров, с който са братовчеди.

„Тенисът е индивидуален спорт, роднинството е нещо, което е дадено не по наше желание. Това, че Григор е пример за много деца в България, е чудесно, както и че все още е най-добрият български тенисист. Всеки е индивидуален в тази игра, Сашо е левичар, играе бекхенд с две ръце, докато Григор го прави с една. Пътят на Григор е бил структуриран по един начин, а на Александър по друг. За мен е важно, че той върви добре, справя се и сега му предстои един от най-тежките периоди – преходът в мъжкия тенис, където следващата година и половина трябва да положи много усилия, за да постигне вече целите си при мъжете.“

Един от родителите на финалиста на последното издание на US Open при юношите мечтае синът му да изпълни своите цели, като една от тях е място в Топ 5 при мъжете.

„Най-голямата ми мечта е той да постигне своите цели. Той казва, че иска да бъде в Топ 5 при мъжете. Пожелавам му го да се случи, нека да се труди, предстои му още много път, работа, усилия, разочарования и радости. Въпросът е да не се отказва и да вярва в себе си. Той видя, че когато го прави това нещо, има резултат. Убеден съм, че ще го постигне.“

„Пожелавам успех и на Иван. Естествено, това са две български момчета, които са доказали, че играят добър тенис на световно ниво. Иван има собствен път, той тренира в Испания, Сашо тренира и тук, и в Швеция. Важно е да печелят мачове и да постигат целите си“, заяви Василев.