БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Откриха втори спътник на Земята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Диаметърът му е само около 20-30 метра

откриха втора луна мистериозният спътник земята
Слушай новината

Планетата Земя има още един спътник. Става дума малък астероид – 2025 RN7. Той обикаля около Слънцето, но гравитацията на Земята го е "дърпала" толкова години, че изглежда сякаш се върти около нас. Учените го наричат квазилуна.

Диаметърът му е само около 20-30 метра, което е много малко в сравнение с Луната. Най-близо идва на почти 300 000 километра, тоест почти колкото до истинската Луна.

Интересното е, че астероидът се е "криел" цели 60 години. Телескопите в Хавай го засичат едва на 29 август 2025, а после проверка в архивите показва, че е бил тук от десетилетия. Астрономите казват, че е труден за наблюдение – появява се рядко и е твърде слаб за повечето телескопи.

Според изследователите идва от астероидния пояс Арджуна. Квазилуната няма шанс да се удари в Земята. Преди да продължи по своята орбита, тя ще бъде в близост до Земята още около 60 години.

#квазилуна #Земята #спътник

Последвайте ни

ТОП 24

Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
1
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
3
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
4
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
5
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
6
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Още

НАСА представи нов клас астронавти с рекорден брой жени
НАСА представи нов клас астронавти с рекорден брой жени
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
Започва имунизацията срещу COVID-19 Започва имунизацията срещу COVID-19
Чете се за: 00:17 мин.
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Морски треви срещу климатични промени Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
Учителят, ученикът и машината - изкуственият интелект в класната стая Учителят, ученикът и машината - изкуственият интелект в класната стая
Чете се за: 08:15 мин.

Водещи новини

Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ) Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба" Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ