БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Национални отбори
Запази

Това ни прави горди, заяви помощник-треньорът в щаба на волейболните национали в ефира на „Още от деня“ по БНТ.

андрей жеков отбор успя запали хората
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Андрей не скри своето задоволство от това, че представителният ни тим по национален отбор по волейбол успя да обедини българите по време на световното първенство във Филипините. Помощник-треньорът в щаба на „лъвовете“ разкри какви са емоциите след спечелването на сребърния медал, който е втори в историята на българския волейбол.

От летището в Манила бившият разпределител се включи специално в предаването „Още от деня“ по БНТ 1.

Естествено, всички са наясно, че се случваше нещо голямо и няма как, в последните дни вече започнаха да достигат до нас и новини от България как се вълнуват хората, но важно бе момчетата да останат концентрирани колкото могат, да мислят повече за това, което предстои. Възможността, която се откри, беше изключителна“, започна той.

Бившият национал направи сравнение между среброто във Филипините и бронзовия медал, спечелен на световното първенство през 2026 година, когато бе действащ състезател.

Има един момент на осъзнаване по време на самия шампионат, в който не осъзнаваш какво всъщност се е случило. Смятам, че всеки медал е изключително ценен и постигнат с много труд. Сега сърцето ми биеше много по-лудо, но не само моето, а на целия щаб и на хиляди хора в България, което всъщност е най-хубавото.

„Това, което аз видях за тези пет месеца, процесът на работа и начинът, по който те тренират, свалям им шашка. Не заради резултата, а за усилията, които те полагаха всеки ден с много малки паузи. Може би тук има ролята това, че са млади, гладни, мотивирани и телата им издържат на тези ежедневни натоварвания, но изключително работа се свърши. Естествено, когато има и такъв резултат, всичко е напълно заслужено“, сподели бронзовият медалист от Мондиала 2006 г.

Попитан дали това е звездното поколение на българския волейбол, той отговори така:

„Симеон Николов прави изключителни неща за годините, на които е. Тези момчета трябва да останат здраво стъпили на земята и да не се променят, защото ще имат изкушения. Начинът, по който работиха, не би трябвало един огромен успех, какъвто е сребърният медал да им промени манталитета и как ще се подготвят в бъдеще. Смятам, че това е изключително важно. Те ще осъзнаят с времето какво са постигнали, но трябва да останат скромни. Най-хубавото е, че имат още път за развитие.“

Асистентът в щаба на Джанлоренцо Бленджини смята, че българският тим го очаква сериозно посрещане, когато се прибере на родна земя.

Имам някаква представа от опита ми като състезател, но мисля, че ще бъде много по-сериозно от това, което усещаме от много голямо разстояние. Този отбор успя да запали хората, което ни кара да сме горди. Да се приберем и ще видим какво ни очаква“, заяви Жеков.

Свързани статии:

Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме
Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме
Президентът на Българската федерация по волейбол поздрави...
Чете се за: 02:15 мин.
Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен
Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен
Бившият волейболен национал и спортният журналист на БНТ отичиха...
Чете се за: 03:32 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже #Андрей Жеков #"Още от деня"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
4
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил Левски“ в София
6
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Специално за БНТ

Българските момичета – световни шампионки по футбол на маса (джаги)
Българските момичета – световни шампионки по футбол на маса (джаги)
Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме
Чете се за: 02:15 мин.
Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен
Чете се за: 03:32 мин.
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом
Чете се за: 00:32 мин.
По света
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ