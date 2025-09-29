Октомври ни посреща с много дъжд

Днес максималните температури ще бъдат между 15 и 20°, в София - около 15, по Черноморието - от 17 до 19°.

На много места с прекъсване ще продължи да превалява дъжд, по-интензивно в планинските райони. В края на деня от запад валежите ще започнат да спират, а облачността - да се разкъсва.

В Източна България ще превалява и през нощта, но до сутринта валежите и там ще спрат. Минималните температури утре ще бъдат между 5 и 10°, в София – около 6, на морския бряг - 13 - 14° , а максималните - между 16 и 21, в София – около 16, по Черноморието - от 18 до 21°.

Ще преобладава слънчево време, с превалявания следобед в крайните североизточни райони.

Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. По Черноморието облачността ще е променлива, а след обяд над крайните северни райони на места ще превали. И там ще бъде ветровито, но вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е 21 - 22°. В планините утре ще преобладава слънчево време, но ще бъде много ветровито, с временно силен вятър от запад-северозапад.

Превалявания ще има и в сряда, но все още слаби и на отделни места, главно в свероразападните и югозападните райони от страната.

В четвъртък и петък ще вали в цялата страна. Очакват се значителни количества, с вероятност в отделни райони само за две денонощия да надхвърлят месечните норми за октомври. Ще бъде ветровито и все по-студено, а границата между сняг и дъжд през втория ден в планините от Западна България е възможно да падне под 1000 метра.

В събота в Северна България ще продължи да вали през по-голямата част от деня, но в останалата част от страната ще започне спиране на валежите и разкъсване на облачността.