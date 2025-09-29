БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Октомври ни посреща с много дъжд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес максималните температури ще бъдат между 15 и 20°, в София - около 15, по Черноморието - от 17 до 19°.

На много места с прекъсване ще продължи да превалява дъжд, по-интензивно в планинските райони. В края на деня от запад валежите ще започнат да спират, а облачността - да се разкъсва.

В Източна България ще превалява и през нощта, но до сутринта валежите и там ще спрат. Минималните температури утре ще бъдат между 5 и 10°, в София – около 6, на морския бряг - 13 - 14° , а максималните - между 16 и 21, в София – около 16, по Черноморието - от 18 до 21°.

Ще преобладава слънчево време, с превалявания следобед в крайните североизточни райони.

Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. По Черноморието облачността ще е променлива, а след обяд над крайните северни райони на места ще превали. И там ще бъде ветровито, но вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е 21 - 22°. В планините утре ще преобладава слънчево време, но ще бъде много ветровито, с временно силен вятър от запад-северозапад.

Превалявания ще има и в сряда, но все още слаби и на отделни места, главно в свероразападните и югозападните райони от страната.

В четвъртък и петък ще вали в цялата страна. Очакват се значителни количества, с вероятност в отделни райони само за две денонощия да надхвърлят месечните норми за октомври. Ще бъде ветровито и все по-студено, а границата между сняг и дъжд през втория ден в планините от Западна България е възможно да падне под 1000 метра.

В събота в Северна България ще продължи да вали през по-голямата част от деня, но в останалата част от страната ще започне спиране на валежите и разкъсване на облачността.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
2
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
4
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
5
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
6
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Времето

Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Дъждовно и все по-студено време в сряда Дъждовно и все по-студено време в сряда
Чете се за: 02:27 мин.
В началото на октомври: Сериозна валежна обстановка и застудяване от четвъртък В началото на октомври: Сериозна валежна обстановка и застудяване от четвъртък
Чете се за: 02:55 мин.
Слънчево време във вторник Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:40 мин.
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
6634
Чете се за: 02:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ