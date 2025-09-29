БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Златоград прие седмото издание на К3 Ултра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Инициативата в града в Източните Родопи не спира да набира популярност и всяка година в нея се включват участници от всички континенти.

Златоград К3 Ултра
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За седма година Златоград събра най-добрите бегачи на дълги разстояния на ултрамаратона К3 Ултра. Инициативата в града в Източните Родопи не спира да набира популярност и всяка година в нея се включват участници от всички континенти.

Тази година на стартовете застанаха 1160 атлети от 22 държави. Те имаха възможност да се включат в една от петте дистанции - на 13, 23, 43, 63 и най-тежката от 100 километра. Ултрамаратонът откриха участниците на най-дългата дистанция от село Кушла.

Следващият старт на 63 км бе даден в центъра на Неделино. Участниците на 43-километровото изпитание потеглиха от град Мадан, а на 23 и 13 - от центъра на Златоград.

Вижте целия материал във видеото!

Свързани статии:

В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра
В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра
Състезанието започва в събота.
Чете се за: 01:12 мин.
#маратон Златоград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
2
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
3
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
4
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
5
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
6
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Още

Борислав Гуцанов ще посрещне световния шампион Ружди Ружди
Борислав Гуцанов ще посрещне световния шампион Ружди Ружди
Виктор Илиев триумфира на първия ранкинг турнир на БФ Снукър за сезона Виктор Илиев триумфира на първия ранкинг турнир на БФ Снукър за сезона
Чете се за: 01:20 мин.
Разходите за Париж 2024 се оценяват на 6,6 милиарда евро Разходите за Париж 2024 се оценяват на 6,6 милиарда евро
Чете се за: 02:25 мин.
Стоян Андонов награди медалистите от Световната купа по скокове на батут във Варна Стоян Андонов награди медалистите от Световната купа по скокове на батут във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2 „Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ