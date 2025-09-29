Златоград прие седмото издание на К3 Ултра

За седма година Златоград събра най-добрите бегачи на дълги разстояния на ултрамаратона К3 Ултра. Инициативата в града в Източните Родопи не спира да набира популярност и всяка година в нея се включват участници от всички континенти.

Тази година на стартовете застанаха 1160 атлети от 22 държави. Те имаха възможност да се включат в една от петте дистанции - на 13, 23, 43, 63 и най-тежката от 100 километра. Ултрамаратонът откриха участниците на най-дългата дистанция от село Кушла.

Следващият старт на 63 км бе даден в центъра на Неделино. Участниците на 43-километровото изпитание потеглиха от град Мадан, а на 23 и 13 - от центъра на Златоград.

Вижте целия материал във видеото!