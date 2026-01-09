Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден за Гран При на Тунис

Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден на турнира за Гран При на сабя жени в Тунис. Днес беше предварителният кръг от надпреварата, в който се включиха най-добрите 138 фехтовачки от 27 държави. Сред тях бяха четири българки – Белослава Иванова, Емма Нейкова, Вероника Василева и Мариела Георгиева. Йоана Илиева, която е N3 в световната ранглиста, се класира за следващия кръг на състезанието по право.

Мариела Георгиева (фехтовален клуб Пловдив БГ) не излезе от групите и с 6 загуби зае 145 място в крайното класиране.

Вероника Василева (фехтовален клуб Свечников) записа в групите 2 победи и 4 загуби, остана на една крачка от предварителните елиминации и завърши турнира на 115 място.

Емма Нейкова излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. Във втория кръг на елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстъпи пред Алехандра Манга от Франция с 12:15 и зае 76 място в крайното класиране.

Белослава Иванова излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. В предварителните елиминации възпитаничката на фехтовален клуб ЦСКА надделя във втория кръг над Витория Мочи от Италия с 15:11 и се класира за битката за медалите на най-добрите 64.

В битката за медалите в неделя Йоана Илиева ще се изправи срещу Алесия ди Карло от Италия, а Белослава Иванова – срещу Сара Балцер от Франция.

Утре е индивидуалната надпревара при мъжете, като за България на пътеките ще излезе Николай-Томас Георгиев.