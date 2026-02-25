БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Калояна Налбантова с успешен старт на турнир в Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Следващата ѝ съперничка ще бъде шестата поставена в схемата.

калояна налбантова стартира успех международния турнир бадминтон сериите чалънджър прага
Слушай новината

Българската бадминтонистка Калояна Налбантова се класира за втория кръг на единично жени на международния турнир "World Tour Super 300" в Мюлхайм (Германия).

Националката победи на старта Полина Бухрова (Украйна) с 21:13, 21:18 за 39 минути. Следващата ѝ съперничка ще бъде шестата поставена Бусанан Онгбамрунгфан (Тайланд).

По-късно днес на двойки Калояна Налбантова и Христомира Поповска ще спорят с номер 5 в схемата Кахо Осава и Маи Танабе (Япония).

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха от осмите поставени Мадс Вестергорд и Кристин Буш (Дания) с 16:21, 12:21.

Вчера поставените под номер 1 в схемата на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева се наложиха над Франческа Корбът и Джени Гай (САЩ) с 21:18, 21:15 за 42 минути.

#Калояна Налбантова #бадминтон

