БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Стефанова остана на крачка от медалите на европейското в Монте Карло

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Половин точка не стигна на българката на шампионата.

Антоанета Стефанова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Антоанета Стефанова завърши на 11-то място на европейското по блиц шах за жени в Монте Карло. Българската гросмайсторка завърши 13-кръговия турнир с актив от 9 точки и остана на крачка от медалите, за които бе нужна половин точка повече.

Стефанова постигна седем победи, направи четири ремита и допусна две поражения в хода на турнира.

Шампионка с 10 точки стана нидерландката Елине Руберс, която добави ново отличие след бронза си от световното първенство, което се проведе в края на миналата година.

Сребърна медалистка също с 10 точки, но загуба в директната среща, е грузинката Бела Хотенашвили. С бронза с 9,5 точки се поздрави полякинята Оливия Киолбаса.

През уикенда в Монте Карло ще бъде излъчена и новата европейска шампионка в ускорения шахмат.

#Антоанета Стефанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
4
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
5
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Други спортове

Спортни новини 09.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.01.2026 г., 20:50 ч.
Отпускат 15 милиона евро за провеждането на Джирото в България Отпускат 15 милиона евро за провеждането на Джирото в България
Чете се за: 03:57 мин.
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт" Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте паралелния гигантски слалом в Скуол в събота по БНТ 3 Гледайте паралелния гигантски слалом в Скуол в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Насер Ал-Атия спечели шестия етап в рали Дакар Насер Ал-Атия спечели шестия етап в рали Дакар
Чете се за: 02:30 мин.
Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден за Гран При на Тунис Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден за Гран При на Тунис
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна, засега
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ