Отпускат 15 милиона евро за провеждането на Джирото в България

от БНТ
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Джиро д'Италия ще се проведе в началото на май на българска земя.

българската делегация водена премиера росен желязков пристигна представянето маршрута джиро 39италия 2026

Правителството одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 000 000 евро за организиране и провеждане на територията на Република България през месец май 2026 г. на Джиро д'Италия, по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, след влизането в сила на Закон за доржавния бюджет на Република България за 2026 г. и предоставя лимит за разхода от м.януари до м.юни 2026 г. С проекта на Решение се предлага Джиро д'Италия да се проведе в периода 8-10 май 2026 г., като предстои сключването на договор с носителите на изключителни права след провеждане на процедура по ЗОП.

На днешното правителствено заседание беше одобрен също така доклад на министра на младежта и спорта за постигнати договорености вьв врьзка с провеждането на територията на Република България на Джиро д'Италия.

Джиро д'Италия с едно от трите най-големи колоездачни състезания в света и е с над 100-годишна история, като провеждането му сьчетава спорт, култура и туризьм, създавайки трайно и положително выздействие за участващите држави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

109-ото издание на състезанието ще стартира от Несебьр и ще включва церемония по откриването, старта и парвите три етапа, които ще се проведат в периода 8-10 май 2026 г.

Договорът за сбитието се сключва с носителя на изключителните права - RCS Sports & Events S.r.l. и е на обща стойност 15 милиона евро. Договорът съдържа ясно и детайлно разписани права и задлжения на страните.

В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пьлна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.

Също така, осигурено е правото за безплатно изльчване на живо на състезанието от български телевизионен оператор с национално покритие. По този начин се осигурява значителна видимост на сьбитието, като България се популяризира като туристическа дестинация, утврждава се като домакин на международни спортни събития от световен мащаб и се създава сьществена добавена стойност за туристическия сектор.

Договорена е застраховка на сбитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 млн. евро, както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

Предстои сформиране на Организационен комитет и специализирани екипи за координация и изпълнение.

Постигнатите договорености осигуряват икономически обосновано и защитено участие на България в едно от най-престижните световни спортни сбития, с висок потенциал за международна видимост, значителна добавена стойност за туристическия сектор и дьлгосрочен положителен имиджов ефект за страната ни.

Провеждането на Джиро д'Италия в България ще има положителен ефект врху развитието на спорта в България.

Събитието ще се допринесе за популяризирането не само на колоезденето, но и на активния начин на живот, ще насьрчи масовия спорт и ще мотивира все повече деца и млади хора да спортуват. Не на последно място, сбитието ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни сбития от най-висок ранг и ще затвърди ролята на България като модерна европейска държава.

