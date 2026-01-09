БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Насер Ал-Атия спечели шестия етап в рали Дакар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Триумфът за Дачия Сандрайдърс бе двоен.

Насер Ал-Атия спечели шестия етап в рали Дакар
Снимка: БТА
Слушай новината

Катарският пилот Насер Ал-Атия спечели шестия етап на рали Дакар в петък, като триумфът за Дачия Сандрайдърс бе двоен, тъй като втори остана съотборникът му Себастиен Льоб (Франция).

Това бе 49-ата етапна победа на Ал-Атия на рали Дакар, като той постигна забележителното постижение в 19 поредни години да запише поне по един успех в състезанието. 55-годишният катарец, който е петкратен шампион в офроуд-ралито, измина 326 км, които бяха по хронометър, за 3:38.28 часа, докато френският му съекипник Льоб остана на 2.58 минути зад него. На трето място се класира американецът Сет Кинтеро с Тойота Газу.

Така в генералното класиране именно Насер Ал-Атия излезе на първо място, като изпревари досегашния лидер Хенк Латеган (Република Южна Африка, Тойота) и вече го води с повече от 6 минути. Трети е испанецът Нани Рома, който изостава с малко повече от 9 минути.

„Доволен съм от представянето ни и е фантастично да бъдем начело в деня за почивка“, заяви Ал-Атия. „Сега трябва да направим стратегията си за втората седмица на състезанието“, добави той.

„Доставихме си удоволствие. Припомних си с каква скорост може да се кара през дюните и наистина е невероятно“, каза Себастиен Льоб, който е деветкратен шампион в световния рали шампионат, но няма титла на Дакар.

При мотористите спечели американецът Рики Брабец (Хонда), който закова хронометъра на 3:41.33 часа. Той изпревари испанеца Тоша Шарейна (Хонда) с малко повече от минута, а трети остана Даниел Сандърс (Австралия, Ред Бул КТМ), който завърши само на три секунди зад Шарейна.

В генералното класиране обаче именно Сандърс продължава да бъде лидер, като втори вече излезе Брабец, а трети е победителят от вчерашния етап Лусиано Бенавидес (Аржентина, Ред Бул КТМ).

#Насер-Ал Атия #рали Дакар 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: Други спортове

Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден за Гран При на Тунис
Белослава Иванова и Йоана Илиева ще играят във втория ден за Гран При на Тунис
Гордост за варненските състезатели по карате Гордост за варненските състезатели по карате
Чете се за: 00:37 мин.
Петър Гергьовски спечели паралелния гигантски слалом във Фолгария Петър Гергьовски спечели паралелния гигантски слалом във Фолгария
Чете се за: 00:52 мин.
Марсел Хиршер няма да участва Игрите в Милано/Кортина Марсел Хиршер няма да участва Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:15 мин.
Отлични условия в Ливиньо дни преди старта на Олимпийските игри Отлични условия в Ливиньо дни преди старта на Олимпийските игри
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 09.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 09.01.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ