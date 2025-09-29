БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския

Бившият капитан на България вярва във възможностите на женския национален тим

Слушай новината

Бившият капитан на българския национален отбор по волейбол за мъже Владимир Николов е обнадежден, че женският национален тим ще пожъне успехите, които мъжкият тим постигна на световното първенство.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини завоюва сребърните медали, като основна роля за успеха имаха синовете на Владо - Александър и Симеон.

Със синовете ми не сме се виждали от снощи и нищо не сме се казвали. Успехът е за момчетата, федерацията и щаба. Ние просто му се наслаждаваме. Аз активно участвам в процесите, но на клубно ниво. Беше въпрос на време да ни радват децата, които подбрахме. Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския след 3-4 години. Израстването стана бавно по време на тренировъчния процес. Те тренираха като завършени професионалист. Успехите на първенството не са случайност", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:20 мин.
#Владимир Николов #Денят започва

