Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за загубената реколта

Част от собствениците на черешови масиви в кюстендилския край все още очакват изплащането на компенсациите от държавата, след като тази година останаха без реколта заради пролетните студове. Загубите в района достигат близо 100%.

В черешовите масиви на село Лиляч трудът на земеделците продължава, въпреки трудностите. Немалко усилия и немалко разходи коства на тях да запазят овощните си градини, докато, разбира се, те се надяват следващата година да бъде по-добра и скоро да получат и компенсациите, близо 6 месеца по-късно.

Ивайло Бориков, черешопроизводител: „След първите проверки имаше някакъв проблем със снимките, поне така казаха и бяха признати само 9 декара от 102 декара. Още 2 проверки ми се направиха след това и сега се надявам, че всичко ще бъде наред. Имаме уверението от министерството, че до края на седмицата ще получиме пари, да видиме какво ще стане. Трудно е това, че да ги запазите продължава. Да, това не зависи. Това са дълготрайни насаждения, така че не е като житото. Сееш го на пролет, жънеш го на есен и до година пак отначало. Тук се грижиш с години, за да стигнеш до резултат, да почнеш да береш и след това не можеш да си позволиш да не ги гледаш, ако искаш да ги имаш.“

Друг овощар – Иван Стоянов – добави: „Ние не можем да покриеме сега разходите. Не ни ли изплатят компенсациите сега за измръзването, ние оставаме фактически без пари.“

Овощарят Любомир Димитров също коментира ситуацията: „От 60 декара, близо 30 бяха признати. Направиха ми втора проверка, но комисията нищо не каза, само по медиите каквото е излязло, иначе официално нямаме нищо.“

От своя страна заместник-министърът на земеделието Георги Капитанов увери, че процедурите по разглеждането на заявленията и проверките вече са приключили:

„Което обещахме и което си поставихме за цел, за доизплащане на тези, които се нуждаеха от допълнителни проверки административни и на място – към момента на проверките са приключили. По-голямата част от заявленията и от тези проверки са разгледани, поетапно ги изпращаме на ДФЗ, като този бюджет, който е необходим за изплащането, да бъде гласувано от страна ДФЗ от управителният съвет и пристъпване към изплащане на субсидиите."

