БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за загубената реколта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Очаква се до края на седмицата компенсациите да бъдат изплатени

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Част от собствениците на черешови масиви в кюстендилския край все още очакват изплащането на компенсациите от държавата, след като тази година останаха без реколта заради пролетните студове. Загубите в района достигат близо 100%.

В черешовите масиви на село Лиляч трудът на земеделците продължава, въпреки трудностите. Немалко усилия и немалко разходи коства на тях да запазят овощните си градини, докато, разбира се, те се надяват следващата година да бъде по-добра и скоро да получат и компенсациите, близо 6 месеца по-късно.

Ивайло Бориков, черешопроизводител: „След първите проверки имаше някакъв проблем със снимките, поне така казаха и бяха признати само 9 декара от 102 декара. Още 2 проверки ми се направиха след това и сега се надявам, че всичко ще бъде наред. Имаме уверението от министерството, че до края на седмицата ще получиме пари, да видиме какво ще стане. Трудно е това, че да ги запазите продължава. Да, това не зависи. Това са дълготрайни насаждения, така че не е като житото. Сееш го на пролет, жънеш го на есен и до година пак отначало. Тук се грижиш с години, за да стигнеш до резултат, да почнеш да береш и след това не можеш да си позволиш да не ги гледаш, ако искаш да ги имаш.“

Друг овощар – Иван Стоянов – добави: „Ние не можем да покриеме сега разходите. Не ни ли изплатят компенсациите сега за измръзването, ние оставаме фактически без пари.“

Овощарят Любомир Димитров също коментира ситуацията: „От 60 декара, близо 30 бяха признати. Направиха ми втора проверка, но комисията нищо не каза, само по медиите каквото е излязло, иначе официално нямаме нищо.“

От своя страна заместник-министърът на земеделието Георги Капитанов увери, че процедурите по разглеждането на заявленията и проверките вече са приключили:

„Което обещахме и което си поставихме за цел, за доизплащане на тези, които се нуждаеха от допълнителни проверки административни и на място – към момента на проверките са приключили. По-голямата част от заявленията и от тези проверки са разгледани, поетапно ги изпращаме на ДФЗ, като този бюджет, който е необходим за изплащането, да бъде гласувано от страна ДФЗ от управителният съвет и пристъпване към изплащане на субсидиите."

Вижте прякото включване на Али Мисанков

#Кюстендилско #черешопроизводители

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Регионални

"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата
Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб
Чете се за: 00:57 мин.
Десетки мотористи в Пловдив с шествие в памет на жертвите на пътя Десетки мотористи в Пловдив с шествие в памет на жертвите на пътя
Чете се за: 01:17 мин.
Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени
Чете се за: 02:17 мин.
Протестно шествие в Плевен срещу безводието Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6992
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол...
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Сняг до края на седмицата - вижте къде Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ