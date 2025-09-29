БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Световния ден на сърцето: Как да пазим сърцето си здраво?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази

Проф. д-р Мария Миланова от „Пирогов“ за рисковите фактори, психичното здраве и нуждата от профилактика

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вчера Университетската спешна болница „Пирогов“ отбеляза Световния ден на сърцето с безплатни профилактични прегледи. Над 80 души преминаха през кабинетите на кардиолозите, като част от тях бяха насочени за допълнителни изследвания. Двама пациенти дори бяха приети по спешност. За състоянието на сърдечното здраве у нас и връзката му с начина на живот разговаряме с проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в „Пирогов“.

„Над 80 човека, при записани 60, дойдоха на преглед. Една част от тях, около 25 човека, насочихме за допълнителни изследвания, тъй като са с преживяни сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, сърдечна недостатъчност. Наложи се двама от пациентите да бъдат приети по спешност, което така ни изненада“, разказа проф. Миланова.

Според нея резултатът е „много добър“ и дори по-добър от предходната година. Част от дошлите пациенти са имали оплаквания, но други са откликнали на призива за профилактика: „Да се погрижат за себе си, да направят проверка на терапията си и на състоянието си.“

Все по-млади пациенти

Кардиологът потвърди тревожната тенденция – все по-млади хора попадат в рисковите групи:

„Не точно възрастта е определяща, а колко време сме изложени на рисковите фактори – високо кръвно налягане, повишен холестерол, наднормено тегло. Колкото по-рано те се появят, толкова по-дълго време в рамките на живота си човек е застрашен да развие заболяване.“

Психиката и сърцето

Връзката между психичното състояние и сърдечното здраве вече е официално призната и от европейските кардиолози.

„Тази година на Европейския конгрес по кардиология за първи път излязоха гайдлайни за ментално здраве и сърдечно-съдови заболявания. Въпросът е абсолютно уместен. Стресът, депресията, липсата на желание да спортуваш или да се грижиш за себе си, изолацията – това са все фактори за редица други заболявания“, посочи проф. Миланова.

Спортът – съюзник, не враг

„Обездвижването е много сериозен рисков фактор. Почти няма състояние, при което да не препоръчваме физическа активност, дори при болни със сърдечна недостатъчност. Ходене пеш, плуване, 20-30 минути разходка в парка – това е напълно достатъчно всеки ден“, категорична е тя.

Контрол и наследственост

Високото кръвно налягане и повишеният холестерол са сред най-опасните рискови фактори.

„Домашното измерване и офисното измерване на артериалното налягане дават важна информация. Никога не е излишно да направим консултация, когато стойностите ни притесняват“, препоръчва специалистът.

На въпрос за наследствеността проф. Миланова уточнява: „Тя е самостоятелен рисков фактор и пациентите с фамилна обремененост трябва да бъдат под наблюдение. Наследствеността няма как да бъде избегната, но съвременната медицина дава възможност да се погрижим за себе си, дори и когато имаме сериозна фамилна обремененост.“

Грижата започва от детството

В световен мащаб сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност.

„Затова и Световният ден на сърцето цели да обедини усилията не само на отделния човек, но и на организации и правителства. В страни, които са постигнали успех, профилактиката започва още от детска възраст“, подчерта проф. Миланова.

А на въпроса има ли хапче за разбито сърце, тя отговаря с усмивка:

„Да – любовта, вярата и грижата за себе си.“

#как да се погрижим #болница "Пирогов" #световен ден на сърцето

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Здраве

Безплатни консултации с кардиолози в Световния ден на сърцето
Безплатни консултации с кардиолози в Световния ден на сърцето
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов" Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
Половин България все още е без денонощни аптеки Половин България все още е без денонощни аптеки
Чете се за: 02:55 мин.
Д-р Веселин Герев за случая в Бухово: Институциите си прехвърлят топката Д-р Веселин Герев за случая в Бухово: Институциите си прехвърлят топката
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
Започва имунизацията срещу COVID-19 Започва имунизацията срещу COVID-19
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол...
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Сняг до края на седмицата - вижте къде Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Черешопроизводители в Кюстендилско още чакат компенсации за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ