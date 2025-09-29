В Световния ден на сърцето: Как да пазим сърцето си здраво?

Вчера Университетската спешна болница „Пирогов“ отбеляза Световния ден на сърцето с безплатни профилактични прегледи. Над 80 души преминаха през кабинетите на кардиолозите, като част от тях бяха насочени за допълнителни изследвания. Двама пациенти дори бяха приети по спешност. За състоянието на сърдечното здраве у нас и връзката му с начина на живот разговаряме с проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в „Пирогов“.

„Над 80 човека, при записани 60, дойдоха на преглед. Една част от тях, около 25 човека, насочихме за допълнителни изследвания, тъй като са с преживяни сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, сърдечна недостатъчност. Наложи се двама от пациентите да бъдат приети по спешност, което така ни изненада“, разказа проф. Миланова.

Според нея резултатът е „много добър“ и дори по-добър от предходната година. Част от дошлите пациенти са имали оплаквания, но други са откликнали на призива за профилактика: „Да се погрижат за себе си, да направят проверка на терапията си и на състоянието си.“

Все по-млади пациенти

Кардиологът потвърди тревожната тенденция – все по-млади хора попадат в рисковите групи:

„Не точно възрастта е определяща, а колко време сме изложени на рисковите фактори – високо кръвно налягане, повишен холестерол, наднормено тегло. Колкото по-рано те се появят, толкова по-дълго време в рамките на живота си човек е застрашен да развие заболяване.“

Психиката и сърцето

Връзката между психичното състояние и сърдечното здраве вече е официално призната и от европейските кардиолози.

„Тази година на Европейския конгрес по кардиология за първи път излязоха гайдлайни за ментално здраве и сърдечно-съдови заболявания. Въпросът е абсолютно уместен. Стресът, депресията, липсата на желание да спортуваш или да се грижиш за себе си, изолацията – това са все фактори за редица други заболявания“, посочи проф. Миланова.

Спортът – съюзник, не враг

„Обездвижването е много сериозен рисков фактор. Почти няма състояние, при което да не препоръчваме физическа активност, дори при болни със сърдечна недостатъчност. Ходене пеш, плуване, 20-30 минути разходка в парка – това е напълно достатъчно всеки ден“, категорична е тя.

Контрол и наследственост

Високото кръвно налягане и повишеният холестерол са сред най-опасните рискови фактори.

„Домашното измерване и офисното измерване на артериалното налягане дават важна информация. Никога не е излишно да направим консултация, когато стойностите ни притесняват“, препоръчва специалистът.

На въпрос за наследствеността проф. Миланова уточнява: „Тя е самостоятелен рисков фактор и пациентите с фамилна обремененост трябва да бъдат под наблюдение. Наследствеността няма как да бъде избегната, но съвременната медицина дава възможност да се погрижим за себе си, дори и когато имаме сериозна фамилна обремененост.“

Грижата започва от детството

В световен мащаб сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност.

„Затова и Световният ден на сърцето цели да обедини усилията не само на отделния човек, но и на организации и правителства. В страни, които са постигнали успех, профилактиката започва още от детска възраст“, подчерта проф. Миланова.

А на въпроса има ли хапче за разбито сърце, тя отговаря с усмивка: