ИЗВЕСТИЯ

Проклятието на Ню Йорк!

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Защо US Open отново се доказа като най-трудно предсказуемия турнир от Големия шлем?

карлос алкарас първото ранглистата цел бях поставил началото годината
Откритото първенство на САЩ по тенис приключи, но емоциите от него остават. България ще запомни 2025 г. в Ню Йорк с феноменалния успех на Иван Иванов и Александър Василев. Двамата талантливи българи се срещнаха във финалния двубой при юношите, за да ни донесат непозната досега емоция като тенис почитатели.

В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите

В световен мащаб обаче фокусът падна върху победата на Карлос Алкарас срещу Яник Синер във финала при мъжете. Още преди турнира се очакваше водачите в ранглистата да определят шампиона и в този турнир от Големия шлем. Просто напоследък това им стана навик, а настилката е почти без значение. Мнозина фаворизираха Синер, но US Open отново се доказа като най-трудно предсказуемия турнир от Големия шлем. Защо обаче?

В Ню Йорк често виждаме сензационни победи, драматични обрати и нови шампиони. Много от тях пробиват на голямата сцена точно в САЩ, а сред примерите са Марин Чилич, Доминик Тийм, Стан Варинка и Даниил Медведев - всички те взеха първите си титли от Шлема в Ню Йорк. Но има и една особеност, която се превърна в традиция – от 2008 г. насам нито един тенисист не е защитил спечелената преди година титла в Ню Йорк.

Кога започва всичко? През 2008 г. Роджър Федерер е господарят на тенис кортoвете по цял свят. Швейцарецът печели голяма титла след голяма титла и преди всеки турнир от голямата 4-ка се задава въпроса има ли кой да го спре. В Голямата ябълка по това време няма... Между 2004 и 2008 г. Федерер печели всичките си 5 титли от Откритото първенство на САЩ. Прави го срещу петима различни топ тенисисти на финала - Лейтън Хюит, Андре Агаси, Анди Родик, Новак Джокович и Анди Мъри.

Така реално проклятието започва от 2009 г. Първи в тази задача се проваля Хуан Мартин дел Потро, който печели финала именно срещу Федерер, но 12 месеца по-късно не повтаря значимия успех. Най-често в защитата на големия трофей се провалят Рафаел Надал и Новак Джокович - общо по 4 пъти. Освен тримата изброени ребусът се оказва невъзможен за още 7 различни тенисисти! Или общо 10 души за период от близо 20 г.

Какви може да са причините? Турнирът се провежда през септември, когато най-добрите често са физически и психически изтощени. Бързите кортове и горещината в края на лятото поставят на изпитание издръжливостта на играчите. По традиция конкуренцията винаги е ожесточена, а твърдите кортове са тези, на които най-много тенисисти се чувстват удобно.

Сега големият въпрос е кой и кога ще прекъсне серията. Следващият, който ще опита е Карлос Алкарас. Испанецът вече усети проклятието през 2023 г. Сезон по-рано той спечели финала срещу Каспер Рууд, за да отпадне след това от Даниил Медведев. Ще успее ли Карлитос да защити трона си догодина или проклятието на Ню Йорк ще вземе следващата си жертва?

#US Open

