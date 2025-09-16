Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст

Тежка загуба за седмото изкуство. На 89-годишна възраст почина актьорът Робърт Редфорд.

Водеща фигура в Холивуд, Редфорд вписа името си в световното кино и като режисьор, продуцент и влиятелен поддръжник на независимите филми чрез своя институт "Сънданс" и кинофестивала, чието име е заимствано от незабравимия хит "Буч Касиди и Сънданс Кид", в който звездното партньорство е между Робърт Редфорд и Пол Нюман.

Редфорд остави ярки превъплъщения на големия екран във филми като "Ужилването", "Великиат Гетсби", "Цялото президентско войнство", "Шпионски игри". Последният филм с негово участие е "Отмъстителите" от 2019 година.