Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти

От Върховна касационна прокуратура са задържали гражданин на Руската федерация и Република Кипър с инициали И.Г., издирван с червена бюлетина от Генералния секретариат на Международната организация на криминалната полиция Интерпол, с цел екстрадиция, съобщиха от прокуратурата.

Обявяването на мъжа за издирване по каналите на Интерпол е направено по искане на ливанските съдебни власти на основание на издадена заповед за задържане от 29 септември 2020 г. Мъжът е издирван във връзка с вероятно извършени от него престъпления - внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб. Ливанските власти са потвърдили искането за международно издирване и задържане на мъжа.

С постановление на прокурор от ВКП е възложено на Софийската градска прокуратура да организира изпълнението на процедурата по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, а именно да бъде осигурен защитник и преводач на задържаното лице и да се внесе в Софийски градски съд искане за временното му задържане.

Софийският градски съд е постановил спрямо мъжа временно задържане за срок до 40 дни - мярка, потвърдена и от Апелативен съд-София. Върховната касационна прокуратура е уведомила незабавно министъра на правосъдието и молещата държава за взетата мярка за неотклонение.

В срока на временно задържане компетентните власти на Ливан следва да предоставят на ВКП молбата за екстрадиция и придружаващите я документи, както и преводи по двустранния договор за екстрадиция между България и Ливанската република.

