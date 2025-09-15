От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво

И шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започва да работи с американско ядрено гориво от следващата година. Първите шест касети на "Уестингхаус" ще бъдат поставени в реактора, за да се установи как влияят на производството на електричество.

В края на 2026 г. България ще получи и доставки на френско атомно гориво. Това стана ясно на научна конференция за атомна енергетика в Несебър.

Вече повече от година пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи както с руско, така и с американско гориво. От началото на следващата година този метод ще се прилага и в шестия реактор на централата спрямо договора с "Уестингхаус'.

"За целта към момента се изготвят съответните анализи за безопасност. През първата кампания всички неутронно-физични показатели бяха в рамките на критериите си за успешност. През втората кампания продължава успешната работа на горивото", каза Красимир Каменов, АЕЦ "Козлодуй".

До миналата година у нас се ползваше единствено руско ядрено гориво. Като част от стратегията на страната за диверсификация на източниците през другата година България ще започне да внася и френско гориво.

"Касетите са същите, технологията е същата, но се произвежда тук в Европа", коментира Лионел Геф, вицепрезидент на "Фраматом".

И ако България е разрешила проблема с пълната зависимост от Русия за внос на ядрено гориво, то сега тя трябва да инвестира в обучението на кадри за плануваните 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".

"Ще бъдат необходими стотици хора и затова е необходима стратегия, програма как ще бъдат обучавани тези хора", каза проф. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази надежда страната да върви към изграждане на още реактори отвъд предвидените 7 и 8 блок в Козлодуй.

"Аз се надявам двата нови ядрени реактора да не са последните и всъщност науката в България ще гарантира възможностите за такова развитие. Такава е целта и на днешната конференция", заяви Наталия Киселова.

Научната конференция в Несебър е посветена на новите възможности за производство на ядрено гориво и събра най-големите световни производители на обогатен уран за енергетиката.

Автор: Петър Желев