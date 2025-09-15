БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
В края на 2026 г. България ще получи и доставки на френско атомно гориво

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започва да работи с американско ядрено гориво от следващата година. Първите шест касети на "Уестингхаус" ще бъдат поставени в реактора, за да се установи как влияят на производството на електричество.

В края на 2026 г. България ще получи и доставки на френско атомно гориво. Това стана ясно на научна конференция за атомна енергетика в Несебър.

Вече повече от година пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи както с руско, така и с американско гориво. От началото на следващата година този метод ще се прилага и в шестия реактор на централата спрямо договора с "Уестингхаус'.

"За целта към момента се изготвят съответните анализи за безопасност. През първата кампания всички неутронно-физични показатели бяха в рамките на критериите си за успешност. През втората кампания продължава успешната работа на горивото", каза Красимир Каменов, АЕЦ "Козлодуй".

До миналата година у нас се ползваше единствено руско ядрено гориво. Като част от стратегията на страната за диверсификация на източниците през другата година България ще започне да внася и френско гориво.

"Касетите са същите, технологията е същата, но се произвежда тук в Европа", коментира Лионел Геф, вицепрезидент на "Фраматом".

И ако България е разрешила проблема с пълната зависимост от Русия за внос на ядрено гориво, то сега тя трябва да инвестира в обучението на кадри за плануваните 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".

"Ще бъдат необходими стотици хора и затова е необходима стратегия, програма как ще бъдат обучавани тези хора", каза проф. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази надежда страната да върви към изграждане на още реактори отвъд предвидените 7 и 8 блок в Козлодуй.

"Аз се надявам двата нови ядрени реактора да не са последните и всъщност науката в България ще гарантира възможностите за такова развитие. Такава е целта и на днешната конференция", заяви Наталия Киселова.

Научната конференция в Несебър е посветена на новите възможности за производство на ядрено гориво и събра най-големите световни производители на обогатен уран за енергетиката.

Автор: Петър Желев

# АЕЦ "Козлодуй" #САЩ #гориво #Франция

Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч
Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч беше изведен от града с полицейски патрул "Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч беше изведен от града с полицейски патрул
Чете се за: 02:22 мин.
Гори сметище между кварталите "Младост" и "Горубляне" в София Гори сметище между кварталите "Младост" и "Горубляне" в София
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол" Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"
Чете се за: 00:22 мин.
Въвеждат режим на водата в Ловеч Въвеждат режим на водата в Ловеч
Чете се за: 00:40 мин.

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
