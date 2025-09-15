Москва: НАТО воюва срещу Русия

Редица европейски държави също привикаха през последните дни посланиците на Русия заради руските провокации с дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния. Американският президент Доналд Тръмп призова Европа и съюзиниците от НАТО са спрат да купуват руски петрол като условие за налагане на нови американски санкции срещу Москва.

Същевременно Кремъл обяви днес, че НАТО воюва срещу Русия, защото предоставя пряка и непряка помощ на Украйна. Как държавите от ЕС и НАТО реагират на американското предложение за спиране на вноса на руски петрол?

Доналд Тръмп обвърза налагането на нови американски санкции срещу Русия с действията на останалите държави от НАТО. За да се сложи по-бързо край на войната, Тръмп поиска от европейските лидери от Алианса да спрат да купуват руски петрол и да наложат стопроцентови мита върху Китай и Индия.

Доналд Тръмп - президент на САЩ:

"Те не си вършат работата. НАТО трябва да се обедини. Европа трябва да се обедини и да го направи. Вижте, те са мои приятели, но купуват петрол от Русия. Така че не може да се очаква от нас да сме единствените, които действат с пълна сила".

Изказванията на Доналд Тръмп идват в точния момента за Европа. ЕС подготвя 19-ия пакет от санкции срещу Русия, насочен срещу по-бързото премахване на нуждата от “мръсните”, по думите на Урсула фон дер Лайен, руски изкопаеми горива, към Сенчестия флот на Путин и към трети държави, които помагат на Русия. Брюксел преговаря в момента с държавите за пълно премахване на вноса на руски газ и петрол до 1 януари 2028 година.

Ана Кайзер - говорител на ЕК: "Вече имаме подкрепата на мнозинството от държавите-членки. Радваме се, че нашата позиция съответства на американската. Много, много е важно фундаментално да премахнем руските енергийни източници на европейския пазар заради нашата сигурност, независимост и достъпни цени на енергията за европейците".

Въпреки че от началото на войната в Украйна, ЕС драстично намали вноса на руския петрол, Унгария и Словакия все още внасят между 200 000 и 250 000 барела дневно, което е 3 процента от вноса в ЕС. През юни тази година Унгария е внесла петрол за 165 млн. евро, а Словакия - за 178 млн. евро.

Брюксел се надява, че новите призиви на Тръмп ще убедят двете държави по-бързо да се откажат от руските горива и да подкрепят новия пакет от санкции срещу Москва. А Кремъл не смекчава реториката към НАТО.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: "НАТО воюва с Русия, това е очевидно и не се нуждае от допълнителни доказателства. НАТО де факто участва в тази война. НАТО предоставя пряка и непряка подкрепа на режима в Киев. Ето защо може да се каже с абсолютна сигурност, че НАТО воюва срещу Русия".

От държавите от НАТО Турция е сред основните купувачи на руски петрол и газ чрез "Турски поток". Анкара не е дала признаци, че има намерение да се откаже от руските енергийни доставки.