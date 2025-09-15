Ще има ли ТикТок в САЩ?

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че е постигната сделка за продажбата на приложението ТикТок на американска компания.

Държавният глава съобщи в социалните мрежи, че на търговски преговори с Китай е постигнато съгласие за "приложение, което младите искат да спасят".

Министърът на финансите Скот Бесент каза, че сделката ще се финализира този петък. От Вашингтон поискаха да бъде продадена американската версия на приложението ТикТок на американска компания поради рискове за сигурността, след като конгресмени обвиниха Китайската комунистическа партия в шпионаж.

В противен случаи Белият дом заплаши, че ще забрани изцяло ТикТок в страната. Сделката беше постигната на двудневни търговски преговори между китайска и американска делегация в Мадрид.