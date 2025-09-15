БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще има ли ТикТок в САЩ?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Доналд Тръмп намекна, че е постигната сделка за продажбата на приложението на американска компания

тикток сащ
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че е постигната сделка за продажбата на приложението ТикТок на американска компания.

Държавният глава съобщи в социалните мрежи, че на търговски преговори с Китай е постигнато съгласие за "приложение, което младите искат да спасят".

Министърът на финансите Скот Бесент каза, че сделката ще се финализира този петък. От Вашингтон поискаха да бъде продадена американската версия на приложението ТикТок на американска компания поради рискове за сигурността, след като конгресмени обвиниха Китайската комунистическа партия в шпионаж.

В противен случаи Белият дом заплаши, че ще забрани изцяло ТикТок в страната. Сделката беше постигната на двудневни търговски преговори между китайска и американска делегация в Мадрид.

#Доналд Тръмп #ТикТок #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Двойно повече туристи е имало по Южното Черноморие през този летен сезон
5
Двойно повече туристи е имало по Южното Черноморие през този летен...
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
6
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: САЩ

Москва: НАТО воюва срещу Русия
Москва: НАТО воюва срещу Русия
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас
Чете се за: 04:12 мин.
Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите
Чете се за: 00:52 мин.
Връчиха наградите "Еми" Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ