Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище

Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне".

Той уточни, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.

Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, каза Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.

Още преди седмица Терзиев поясни, че празничният ден ще даде възможност учениците да се включат в разнообразни инициативи и да опознаят по-добре своя град по един интересен начин, да открият ново любимо място или преживяване на територията на София. През този ден те ще могат да посетят творчески работилници, изложби, театрални постановки и спортни събития, организирани съвместно с академиите по изкуства - Националната художествена академия и НАТФИЗ, както и музеите и галериите на София, с безплатен вход. Общинските музеи и галерии ще бъдат с вход свободен, а учениците ще могат да участват също в събития и инициативи, организирани както от общината, така и от районите или училищата. Това е шанс за тях да учат по различен и вдъхновяващ начин – чрез преживявания, творчество и общност.

Днес в пост във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев отбеляза, че първият учебен ден винаги носи особено вълнение.

"Най-силно е вълнението в очите на първокласниците. За тях започва дълъг и важен път с нови приятелства, нови уроци и нови мечти. Искам да ги поздравя и да им кажа: не сте сами. Родителите, учителите и всички ние сме до вас", обърна се той.

Кметът изтъкна като приоритет образованието и съобщи, че в момента се работи по изграждането на 7 нови училищни сгради, скоро ще е готово и новото училище с детска градина в "Манастирски ливади – запад".

"Работим ежедневно, за да направим училищната среда по-сигурна, модерна и вдъхновяваща", отбелязва той.