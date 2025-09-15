БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Денят на София обаче ще бъде присъствен, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
Слушай новината

Денят на София - 17 септември, ще бъде присъствен за учениците, а дали ще бъде учебен, или неучебен ще реши педагогическият съвет на всяко едно училище в столицата. Това е, което преценихме за най-удачно през тази година. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като присъства на откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне".

Той уточни, че има достатъчно богата програма, за да може децата да изкарат деня по различен начин, не в класната стая и да научат нещо за София.

Програмата за 17 септември е изпратена на всички директори и те имат възможност заедно с екипите си, педагогическите съвети, да вземат информирано решение, каза Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" към Столичната община. В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че освен министърът и кметът, всеки директор на училище може да определи до три дни за неучебни и неприсъствени. Така че тази година сме оставили преценката на тях, за да няма родители, които да се чудят какво да правят с децата, ако бъде обявен неучебен ден, допълни Желязкова.

Още преди седмица Терзиев поясни, че празничният ден ще даде възможност учениците да се включат в разнообразни инициативи и да опознаят по-добре своя град по един интересен начин, да открият ново любимо място или преживяване на територията на София. През този ден те ще могат да посетят творчески работилници, изложби, театрални постановки и спортни събития, организирани съвместно с академиите по изкуства - Националната художествена академия и НАТФИЗ, както и музеите и галериите на София, с безплатен вход. Общинските музеи и галерии ще бъдат с вход свободен, а учениците ще могат да участват също в събития и инициативи, организирани както от общината, така и от районите или училищата. Това е шанс за тях да учат по различен и вдъхновяващ начин – чрез преживявания, творчество и общност.

Днес в пост във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев отбеляза, че първият учебен ден винаги носи особено вълнение.

"Най-силно е вълнението в очите на първокласниците. За тях започва дълъг и важен път с нови приятелства, нови уроци и нови мечти. Искам да ги поздравя и да им кажа: не сте сами. Родителите, учителите и всички ние сме до вас", обърна се той.

Кметът изтъкна като приоритет образованието и съобщи, че в момента се работи по изграждането на 7 нови училищни сгради, скоро ще е готово и новото училище с детска градина в "Манастирски ливади – запад".

"Работим ежедневно, за да направим училищната среда по-сигурна, модерна и вдъхновяваща", отбелязва той.

#присъствен ден #Васил Терзиев #учебен ден #денят на софия #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
2
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
4
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Почина отец Иван от Нови хан
6
Почина отец Иван от Нови хан

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
6
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....

Още от: Образование

Патриарх Даниил отслужи водосвет за новата учебна година
Патриарх Даниил отслужи водосвет за новата учебна година
Патриарх Даниил: Нека Изворът на всяка премъдрост просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители Патриарх Даниил: Нека Изворът на всяка премъдрост просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Радев към учениците: Използвайте предизвикателствата като трамплин за бъдещи успехи Президентът Радев към учениците: Използвайте предизвикателствата като трамплин за бъдещи успехи
Чете се за: 00:37 мин.
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
Как посрещат учебната година в столичното 119-о училище? Как посрещат учебната година в столичното 119-о училище?
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ