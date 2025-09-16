БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков

Чете се за: 03:42 мин.
У нас
По-рано днес изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка.

Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков
Снимка: БТА
Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Националния борд.

На 3 септември Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Според премиера въпросът с водоснабдяването става все по-проблематичен и е част от липсата на целенасочени, координирани действия между институциите, между държава и общините, между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност при справянето с тази тематика.

"Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме. Климатичните фактори - намаляването и неравномерните валежи, засушаването, пожарите. На следващо място, лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините", обясни Желязков.

"Не на последно място - лошата експлоатация, която би трябвало да служи за напояване и промишлени и битови нужни, но свързано с лошото планиране и управление води до тези случаи, които вчера наблюдавахме - темата с Ловеч – лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е в Ловеч. Крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това не трябва да се допуска и е част от следващия фактор - човешкия", коментира премиерът.

"Настоящият борд като координационен механизъм, който следва да се отчита ясно пред Народното събрание, следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход. Интегриран подход при управлението на водните ресурси, планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата и в разработването на нови водоизточници и при управлението на речните корита, защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет, се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнения, заяви Желязков.

Премиерът подчерта, че членовете на Националния борд по водите, изпълнителната власт и местната власт, във взаимодействие с неправителствения сектор, трябва отговорно да намерят и реализират съответните решения. По думите му затова част от борда е и Българската банка за развитие, която има за цел целенасочени инвестиции. Нямаме оправдание за това, че няма пари, пари има и трябва да се управляват честно, почтено, под надзора на обществото, коментира Желязков.

