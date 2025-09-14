БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Борба
Запази

Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.

бнт излъчи финалите световното първенство борба загреб
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще излъчва световното първенство по борба.

Загреб ще събере близо 900 състезатели, които ще се борят за медалите в трите стила – класически, свободен и жени.

България ще бъде представена от 14 състезатели.

Първи на тепиха излизат участниците в свободния стил, които ще разпределят медалите в дните от 14 до 16 септември.

Седем ще са българските борци – Ивайло Тисов /57 кг/, Микяй Наим /65 кг/, Михаил Георгиев /70 кг/, Рамазан Рамазанов /74 кг/, Ахмед Батаев /92 кг/, Ахмед Магамаев /97 кг/ и Ален Хубулов /125 кг/.

Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба

Жените влизат в битка за отличията от 16 до 18 септември, като там българките ще бъдат 3 – Биляна Дудова /62 кг/, Юлияна Янева /68 кг/ и Ванеса Георгиева /76 кг/.

Последните три дни са отредени за категориите в класическия стил, като четирима ще бъдат българските представители там – Николай Вичев /63 кг/, Дейвид Димитров /72 кг/, Стоян Кубатов /77 кг/ и Даниел Александров /87 кг/.

БНТ 3 ще предава двубоите за медалите, като прякото предаване всяка вечер започва в 19:00 ч.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“.

В последните 4 месеца спортно-развлекателният канал на Българската национална телевизия даде възможност на зрителите да видят на живо над 500 часа значими състезания от световна класа в различни видове спорт. Привържениците имаха възможността да видят на живо два големи футболни турнира - световното клубно първенство и европейския шампионат за жени, както и срещите на националния отбор.

Зрителите имаха възможността да наблюдават в реално време и вълнуващите състезания от световните първенства по художествена гимнастика, плувни спортове, модерен петобой, автомобилните GT серии, европейските шампионати по спортна и художествена гимнастика, гребане, лека атлетика, конен спорт.

Кампанията „Спортно лято с БНТ 3“ даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа и постигна целта, поставена в нейното мото – „Емоция, която си заслужава да изживеете“.

Гледайте преките предавания от финалните сесии на световния шампионат по борба всяка вечер от 14 до 21 септември от 19:00 часа само по БНТ 3!

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 04:52 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кръстовден е!
1
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
2
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
4
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
5
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
6
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Видео

Рами Киуан: Рано или късно ще взема това, което си е мое
Рами Киуан: Рано или късно ще взема това, което си е мое
Спортни новини 14.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.09.2025 г., 20:50 ч.
Евладия Славчева в предаването "Зала на славата" Евладия Славчева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:32 мин.
Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници
Чете се за: 01:47 мин.
Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 02:25 мин.
Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Странният 14-ти век на Калиакра Странният 14-ти век на Калиакра
Чете се за: 13:55 мин.
Новини от миналото
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източния фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ