Даниел Александров достигна до репешажите на световното първенство по борба

Даниел Александров ще спори на репешажите на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

Българинът стартира с успех срещу Луис Едуардо Рохас (Венецуела), четирикратен вицешампион от панамериканското първенство, с 4:0 в категория до 87 кг на класическия стил, но на осминафиналите отстъпи пред олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран) с 3:11.

Съперникът му стигна финала и така Александров получи втори шанс. В пресявките в неделния ден той ще спори с германеца Ханес Вагнер, пети от Евро 2025. При победа го очаква Ислам Евлоев (Казахстан), №1 в света до 20 години от 2024-а, а при нов успех ще излезе за бронза срещу световния шампион от 2023-а Давид Лозончи (Унгария).



За световната титла Мохамадипиани пък ще спори с осетинеца със сръбски паспорт Александър Комаров, №1 в Европа от 2024 година. Иранецът остана със сребро на олимпийските игри в Париж, като на финала отстъпи пред Семен Новиков (0:7), но след това взе реванш от шампиона на рейтинговия турнир в Тирана през февруари (5:0).

Другият българин днес Николай Вичев (63 кг) загуби от европейския вицешампион Олександър Хрушин (Украйна) и отпадна, след като съперникът му също претърпя поражение в следващия кръг.

Репешажите са в неделя от 18:00 часа. Финалите са от 19:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.