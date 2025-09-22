БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия излъчи световното първенство по борба.

Загреб събра близо 900 състезатели, които се бориха за медалите в трите стила – класически, свободен и жени.

България беше представена от 14 състезатели.

Първи на тепиха излязоха участниците в свободния стил, които си разпределиха медалите в дните от 14 до 16 септември.

Българските борци бяха общо седем – Ивайло Тисов /57 кг/, Микяй Наим /65 кг/, Михаил Георгиев /70 кг/, Рамазан Рамазанов /74 кг/, Ахмед Батаев /92 кг/, Ахмед Магамаев /97 кг/ и Ален Хубулов /125 кг/.

От тях Ахмед Магамаев постигна най-добър резултат - пети в света в категория до 97 кг.

Жените влязоха в битка за отличията от 16 до 18 септември, като там българките бяха 3 – Биляна Дудова /62 кг/, Юлияна Янева /68 кг/ и Ванеса Георгиева /76 кг/.

Юлияна Янева стана световна вицешампионка в своята категория, а Биляна Дудова завърши пета.

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи

Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци



Юлияна Янева: Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място



Последните три дни бяха отредени за категориите в класическия стил, като българските представители там бяха четирима – Николай Вичев /63 кг/, Дейвид Димитров /72 кг/, Стоян Кубатов /77 кг/ и Даниел Александров /87 кг/.

От тях само Даниел Александров участва на репешажи, където отстъпи в първата си схватка.

Стоян Добрев: Отказът на борците на ЦСКА е бойкот и към държавата

В последните 4 месеца спортно-развлекателният канал на Българската национална телевизия даде възможност на зрителите да видят на живо над 500 часа значими състезания от световна класа в различни видове спорт. Привържениците имаха възможността да видят на живо два големи футболни турнира - световното клубно първенство и европейския шампионат за жени, както и срещите на националния отбор.

Зрителите имаха възможността да наблюдават в реално време и вълнуващите състезания от световните първенства по художествена гимнастика, плувни спортове, модерен петобой, автомобилните GT серии, европейските шампионати по спортна и художествена гимнастика, гребане, лека атлетика, конен спорт.

Кампанията „Спортно лято с БНТ 3“ даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа и постигна целта, поставена в нейното мото – „Емоция, която си заслужава да изживеете“.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“.