БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
6946
Чете се за: 05:02 мин.
Борба
Запази

България си тръгва с един сребърен медал от шампионата на планетата - дело на Юлияна Янева.

бнт излъчи финалите световното първенство борба загреб
Слушай новината

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия излъчи световното първенство по борба.

Загреб събра близо 900 състезатели, които се бориха за медалите в трите стила – класически, свободен и жени.

България беше представена от 14 състезатели.

Първи на тепиха излязоха участниците в свободния стил, които си разпределиха медалите в дните от 14 до 16 септември.

Българските борци бяха общо седем – Ивайло Тисов /57 кг/, Микяй Наим /65 кг/, Михаил Георгиев /70 кг/, Рамазан Рамазанов /74 кг/, Ахмед Батаев /92 кг/, Ахмед Магамаев /97 кг/ и Ален Хубулов /125 кг/.

От тях Ахмед Магамаев постигна най-добър резултат - пети в света в категория до 97 кг.

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна

Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба

Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна

Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

Жените влязоха в битка за отличията от 16 до 18 септември, като там българките бяха 3 – Биляна Дудова /62 кг/, Юлияна Янева /68 кг/ и Ванеса Георгиева /76 кг/.

Юлияна Янева стана световна вицешампионка в своята категория, а Биляна Дудова завърши пета.

Юлияна Янева е полуфиналистка на световното първенство по борба в Загреб

Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи

Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

Биляна Дудова е на победа от малкия финал на световното по борба

Биляна Дудова ще спори за бронза на световното по борба

Биляна Дудова остана пета на световното по борба

Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб

Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци

Юлияна Янева: Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място

Последните три дни бяха отредени за категориите в класическия стил, като българските представители там бяха четирима – Николай Вичев /63 кг/, Дейвид Димитров /72 кг/, Стоян Кубатов /77 кг/ и Даниел Александров /87 кг/.

От тях само Даниел Александров участва на репешажи, където отстъпи в първата си схватка.

Стоян Кубатов отпадна от световното по борба в Загреб

Дейвид Димитров допусна загуба на световния шампионат по борба

Даниел Александров достигна до репешажите на световното първенство по борба

Даниел Александров загуби на репешажите на световното в Загреб

Стоян Добрев: Отказът на борците на ЦСКА е бойкот и към държавата

Други интересни новини от Загреб 2025:

Петър Касабов и Тайбе Юсеин разказаха как се чувстват в състава на Полша

Малхас Амоян: Днес беше моят ден

В последните 4 месеца спортно-развлекателният канал на Българската национална телевизия даде възможност на зрителите да видят на живо над 500 часа значими състезания от световна класа в различни видове спорт. Привържениците имаха възможността да видят на живо два големи футболни турнира - световното клубно първенство и европейския шампионат за жени, както и срещите на националния отбор.

Зрителите имаха възможността да наблюдават в реално време и вълнуващите състезания от световните първенства по художествена гимнастика, плувни спортове, модерен петобой, автомобилните GT серии, европейските шампионати по спортна и художествена гимнастика, гребане, лека атлетика, конен спорт.

Кампанията „Спортно лято с БНТ 3“ даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа и постигна целта, поставена в нейното мото – „Емоция, която си заслужава да изживеете“.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“.

Свързани статии:

БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
2200 лекоатлети, представители на 198 страни, стартираха в...
Чете се за: 05:40 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
4
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Спорт

Отборът на Света спечели Лейвър къп
Отборът на Света спечели Лейвър къп
Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща
Чете се за: 01:37 мин.
Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч.
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
16225
Чете се за: 05:40 мин.
Две титли за България в предпоследния ден на световното по канадска борба Две титли за България в предпоследния ден на световното по канадска борба
Чете се за: 02:45 мин.
Новата ера в ЦСКА започва днес с гостуване на Ботев Враца Новата ера в ЦСКА започва днес с гостуване на Ботев Враца
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта
НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ