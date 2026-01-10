БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Брандън Накашима преодоля полуфиналите в Бризбейн и ще играе на първи финал от 2022 г. насам

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

В другия полуфинал играят водачът в схемата и финалист от 2019 г., Даниил Медведев и 21-годишният Алекс Микелсен. При успех на Микелсен финалът в Бризбейн ще бъде изцяло американски.

Брандън Накашима преодоля полуфиналите в Бризбейн и ще играе на първи финал от 2022 г. насам
Слушай новината

В американски двубой Брандън Накашима победи своя добър приятел Александър Ковачевич, за да се класира за финала на тенис турнира в Бризбейн.

Накашима се наложи със 7:6(4), 6:4. И двамата полуфиналисти показаха отлична игра при начален удар, като Накашима завърши с 15 аса, а Ковачевич с 14.

Първият сет беше изключително оспорван и се реши в тайбрек. Накашима успя да наложи волята си в него със 7-4 точки, като не допусна нито една точка за пробив срещу себе си през целия сет.

Втората част продължи по подобен начин до решителния момент, когато Накашима успя да реализира единствения пробив в мача (1 от 3 възможности), което му беше достатъчно, за да спечели сета с 6:4.

Накашима не позволи на Ковачевич да реализира нито една от двете си точки за пробив и допусна само една двойна грешка срещу четири за своя опонент.

„Супер труден мач още от самото начало. Алекс и аз всъщност сме много добри приятели, тренирахме много през последния месец. Страхотно е да го видя да играе добре на подобни турнири. Аз лично съм много доволен от нивото, което успях да покажа в мача днес", каза Накашима.

С тази победа 24-годишният американец се класира за своя първи ATP финал от 2022 г. насам.

В другия полуфинал играят водачът в схемата и финалист от 2019 г., Даниил Медведев и 21-годишният Алекс Микелсен. При успех на Микелсен финалът в Бризбейн ще бъде изцяло американски.

#тенис турнир в Бризбейн 2026 #Александър Ковачевич #Брандън Накашима

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
1
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
2
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
4
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории (СНИМКИ)
6
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения,...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: ATP

Фаворитите се класираха за финалното каре в Хонконг
Фаворитите се класираха за финалното каре в Хонконг
Медведев и трима американци на полуфиналите в Бризбейн Медведев и трима американци на полуфиналите в Бризбейн
Чете се за: 01:40 мин.
Завръщането на Хуберт Хуркач Завръщането на Хуберт Хуркач
Чете се за: 05:30 мин.
Възроденият Стан Вавринка получи шанс да играе на Australian Open Възроденият Стан Вавринка получи шанс да играе на Australian Open
Чете се за: 04:20 мин.
Ник Кирьос няма да участва в надпреварата на сингъл, но ще играе на двойки на Australian Open Ник Кирьос няма да участва в надпреварата на сингъл, но ще играе на двойки на Australian Open
Чете се за: 01:07 мин.
От детските мечти до триумф на корта От детските мечти до триумф на корта
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“ Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
По света
160 машини са в готовност да почистват София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Интензивният дъжд наводни улици в София, трафикът е затруднен
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ