Брандън Накашима преодоля полуфиналите в Бризбейн и ще играе на първи финал от 2022 г. насам

В американски двубой Брандън Накашима победи своя добър приятел Александър Ковачевич, за да се класира за финала на тенис турнира в Бризбейн.

Накашима се наложи със 7:6(4), 6:4. И двамата полуфиналисти показаха отлична игра при начален удар, като Накашима завърши с 15 аса, а Ковачевич с 14.

Първият сет беше изключително оспорван и се реши в тайбрек. Накашима успя да наложи волята си в него със 7-4 точки, като не допусна нито една точка за пробив срещу себе си през целия сет.

Втората част продължи по подобен начин до решителния момент, когато Накашима успя да реализира единствения пробив в мача (1 от 3 възможности), което му беше достатъчно, за да спечели сета с 6:4.

Накашима не позволи на Ковачевич да реализира нито една от двете си точки за пробив и допусна само една двойна грешка срещу четири за своя опонент.

„Супер труден мач още от самото начало. Алекс и аз всъщност сме много добри приятели, тренирахме много през последния месец. Страхотно е да го видя да играе добре на подобни турнири. Аз лично съм много доволен от нивото, което успях да покажа в мача днес", каза Накашима.

С тази победа 24-годишният американец се класира за своя първи ATP финал от 2022 г. насам.

В другия полуфинал играят водачът в схемата и финалист от 2019 г., Даниил Медведев и 21-годишният Алекс Микелсен. При успех на Микелсен финалът в Бризбейн ще бъде изцяло американски.