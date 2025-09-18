Стоян Кубатов отпадна от световното по борба в Загреб

Стоян Кубатов отпадна в първия ден на класическия стил на световното първенство по борба в Загреб. Българският национал записа една победа и допусна загуба на осминафиналите на категория до 77 кг.

Кубатов започна в квалификациите и на старта надви с 4:1 френския национал Тигран Галустян, след което обаче отстъпи с 0:8 срещу бронзовия медалист от европейското първенство тази пролет Ахмет Йълмаз. На осминафиналите турчинът отстъпи с 0:10 на носителя на последните четири континентални титли в категорията Малхас Амоян от Армения и така Кубатов отпадна.

През пролетта именно Амоян надви с 5:1 на полуфиналите на 77 кг друг български национал - Айк Мнацаканян. През юни Кубатов стана държавен шампион в категорията.

По-късно днес българските национали имат два финала - на Юлияна Янева за златен медал на 68 кг жени и на Биляна Дудова за бронзово отличие на 62 кг.

Утре в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади Парвиз Насибов (Украйна).

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!