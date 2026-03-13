БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без полуфинали за националите по класическа борба на европейското до 23 г.

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Те обаче запазват шансове за репешажи.

трима български национали борят репешажите европейското борба години
Снимка: БТА
Българските национали по борба класически стил не успяха да достигнат полуфиналите на Европейското първенство до 23 години в първия ден на класическия стил, но запазват шансове за репешажи.

Андрей Атанасов постигна единствената победа за националите в петък, след като надви италианеца Леон Ривалта с 2:1 в квалификациите на 87 кг. На осминафиналите той отстъпи с 0:9 на Владимери Карчаидзе (Франция), който след това преодоля още един съперник и се класира в топ 4. Още един успех за френския национал ще класира Атанасов на репешажите.

Същото важи и за останалите българи днес. Альоша Илиев загуби на четвъртфинал на 55 кг срещу грузинеца Коба Карумидзе, чийто сънародник отстрани Християн Иванов в същия етап на 63 кг. Алберт Доев бе победен от румънеца Игор Ботез на 77 кг, а Алан Дзабиев отстъпи на унгареца Ласло Дарабос на 130 кг.

Полуфиналите на еврошампионата в Зренянин започват в 18 часа българско време.

#Европейско първенство по борба до 23 г.

