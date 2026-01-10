Джейлън Уилямс отбеляза рекордните за сезона 26 точки, а Оклахома Сити победи Мемфис в НБА

Джейлън Уилямс отбеляза рекордните за сезона 26 точки, Аджай Мичъл добави 23, а Кенрич Уилямс също постигна най-добрия си резултат с 21-а от пейката, а Оклахома Сити Тъндър преодоля пасив от 21 точки през второто полувреме, за да спечели срещу домакините от Мемфис Гризлис със 117:116 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Тъндър наиграха Гризлис със 71:51 през второто полувреме и удължиха победната си серия над Мемфис до 16 поредни мача (включително плейофите). Гризлис не са побеждавали Тъндър от 7 декември 2022 година. Мемфис загуби за шести път в последните си седем срещи.

Оклахома Сити изоставаше с 11 точки (103:114) 3:32 минути преди края, но направи обрат след серия от 14 безответни точки. В края шут от 4,5 метра на Седрик Кауърд беше блокиран от Алекс Карузо.

Оклахома Сити, настоящият шампион на НБА, игра без титулярите Шай Гилджъс-Алекзандър (глезен), Чет Холмгрен (пищял) и Айзея Хартенщайн (прасец).

Джарен Джаксън-младши поведе Гризлис с 23 точки, а Джи Джи Джаксън изравни най-доброто си представяне за сезона с 18 от пейката.

Тумани Камара записа личен рекорд в кариерата си от 25 точки, а Портланд развали историческото постижение на Кевин Дюрант при домакинска победа над Хюстън със 111:105.

Дюрант записа 30 точки и 12 борби, както и тройка 7:57 минути преди края на третата четвърт, с което се изкачи на седмо място в списъка с най-резултатни играчи на НБА за всички времена. Дюрант изпревари легендарния Уилт Чембърлейн (31 419). Общият му брой в кариерата е 31 435 след втората поредна загуба на Хюстън в Портланд.

Шейдън Шарп добави 20 точки и 8 борби, а Дени Авдия също наниза 20 за Трейл Блейзърс, които са спечелили пет поредни мача и седем от последните си осем.

В други срещи Голдън Стейт спечели срещу Сакраменто със 137:103, а Бостън надделя над Торонто със 125:117.

Тайрийз Макси отбеляза 14 от 29-е си точки през третата четвърт, за да помогне на Филаделфия да спечели срещу Орландо със 103:91.

Джоел Ембийд се отличи с 22 точки и 9 борби, а Пол Джордж добави съответно 18 и 9, като взеха с 20:12 четвърта четвърт.

Дезмънд Бейн отбеляза 23 точки, а Антъни Блек добави 21 за "магьосниците".

Янис Антетокумпо реализира 21 точки и направи две ключови отигравания в защита в последните секунди, а гостуващият Милуоки се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 105:101.

Кевин Портър-младши записа 22 точки, Кайл Кузма добави 13 срещу бившия си отбор, а Боби Портис направи "дабъл-дабъл" - 11 и 12 борби.

ЛеБрон Джеймс завърши с 26 точки, 9 борби и 10 асистенции, докато Лука Дончич се отчете с 24 точки, 9 борби и 9 асистенции за Лейкърс.

Финикс победи Ню Йорк Никс със 112:107 след 31 точки на Девин Букър, а Джеймс Хардън вкара 31 за успеха на Лос Анджелис Клипърс над Бруклин със 121:105 в Ню Йорк.

В други мачове Атланта надделя над Денвър със 110:87, а Ню Орлиънс спечели срещу Вашингтон със 128:107 след 35 точки на Трей Мърфи III.