Дюрант задмина Уилт Чембърлейн при реализаторите в НБА

Кевин Дюрант задмина легендата Уилт Чембърлейн и е вече седми при реализаторите на всички времена в историята на НБА.

37-годишният Дюрант имаше нужда от 15 точки, за да го стори в мача на Хюстън Рокетс с Портланд Трейл Блейзърс, и го направи с тройка в третата четвърт при поражението на неговия тим със 105:111 като гост. Чембърлейн вкара 31 419 точки по време на кариерата си. Шести в класацията е Дирк Новицки с 31 560.

Иначе, звездата на Хюстън приключи с 30 точки, 12 борби, 4 асистенции и 2 чадъра. Еймен Томпсън добави 24 пункта, а Рийд Шепърд се отчете с 20, но това не бе достатъчно за тексасци.

За Портланд, който постигна пета поредна победа, Тумани Камара бе над всички с 25 точки. По 20 реализираха Шейдън Шарп и Дени Авдия.

На Запад Хюстън е шести с баланс 22-13, докато Портланд е на девета позиция с 19 победи и 20 загуби. Трейл Блейзърс приемат Ню Йорк Никс в следващия си мач, докато Рокетс гостуват на Сакраменто Кингс.