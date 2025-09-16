БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Българският борец записа две победи в репешажите.

ахмед магамаев спори бронза световното загреб
Снимка: БТА
Слушай новината

Ахмед Магамаев ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба в Загреб. Българският национал записа две победи в репешажите на последните категории в свободния стил.

Той започна турнира на 97 килограма с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на иранеца Амирали Азарпира. Той стигна до финала на турнира в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България.

В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия, след което тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката. Така довечера българският национал ще спори за бронз с действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бруней.

Днес участието си на турнира стартира първата представителка при дамите Ванеса Георгиева, която преодоля първата си съперничка на 76 кг Кристина Шумова от Русия. В последствие тя загуби с туш срещу шампионката от Панамериканските игри Кайли Уелкър от САЩ, която продължава към четвъртфиналите на турнира.

В сряда участието си започват още две българки. На 62 кг Биляна Дудова ще стартира от осминафиналите и чака победителката от двубоя между Аурора Кампаня (Италия) и Ким Ок Джу (КНДР). Юлияна Янева пък ще стартира на 68 кг срещу европейската шампионка от 2020 Ханум Велиева (Русия).

Свързани статии:

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 02:50 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Ахмед Магамаев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
1
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
2
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
3
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
4
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
5
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
5
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Българската борба загуби Стефан Николов Българската борба загуби Стефан Николов
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
7015
Чете се за: 05:15 мин.
Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч.
Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Премиерът откри академичната година в УНСС
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ