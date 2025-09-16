Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба в Загреб. Българският национал записа две победи в репешажите на последните категории в свободния стил.

Той започна турнира на 97 килограма с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на иранеца Амирали Азарпира. Той стигна до финала на турнира в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България.

В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия, след което тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката. Така довечера българският национал ще спори за бронз с действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бруней.

Днес участието си на турнира стартира първата представителка при дамите Ванеса Георгиева, която преодоля първата си съперничка на 76 кг Кристина Шумова от Русия. В последствие тя загуби с туш срещу шампионката от Панамериканските игри Кайли Уелкър от САЩ, която продължава към четвъртфиналите на турнира.

В сряда участието си започват още две българки. На 62 кг Биляна Дудова ще стартира от осминафиналите и чака победителката от двубоя между Аурора Кампаня (Италия) и Ким Ок Джу (КНДР). Юлияна Янева пък ще стартира на 68 кг срещу европейската шампионка от 2020 Ханум Велиева (Русия).