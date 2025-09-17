БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство

Гледайте срещата за златото в четвъртък, пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

юлияна янева бори четвъртфинал еврошампионата борба загреб
Снимка: АРХИВ БФ борба
Слушай новината

Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство, след като записа 4 впечатляващи победи до момента на шампионата по борба в Загреб, Хърватия.

На старта българката тушира рускинята Ханум Велиева, състезаваща се под флага на UWW, при 68-килограмовите.

След това се наложи над петата от Олимпийските игри Сол Гум Парк (Северна Корея) със 7:6, на четвъртфиналите преодоля с 8:4 и Катерина Зеленик (Румъния), втора в света и двукратна европейска вицешампионка.

На полуфиналите се справи с Джиа Лонг (Китай), №1 в света от 2024-а, като фиксира 6:1.

Така за титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория. Срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Досега най-доброто класиране на Юлияна от световно първенство при жените бе петото място от 2019-а. При девойките има сребърен медал от 2017-а.

Другата ни представителка днес Биляна Дудова ще продължи на репешажите в четвъртък, след като севернокорейката Ок Джу Ким, от която загуби на старта при 62-килограмовите, стигна финал.

Биляна се нуждае от две победи, за да се бори за бронза. Първата й противничка ще бъде италианката Аурора Кампаня, втора в Европа през 2019-а. При успех е спори с индийката Манша, пета на световното през 2025-а.

При нова победа за бронза я очаква рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW.

Репешажите започват от 11:30 часа. Финалите са от 19:00 часа и може да ги следите на живо по БНТ 3 и на нашия сайт.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Юлияна Янева

