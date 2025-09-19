БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петър Касабов и Тайбе Юсеин разказаха как се чувстват в състава на Полша

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Двамата говориха в ефира на БНТ 3.

Юсеин и Касабов
Златен тандем като треньор и състезател – Петър Касабов и Тайбе Юсеин. Сега рамо до рамо като треньор и помощник треньор за Полша.

„Договорът ни е за 4 години. Случи се случайно, в момент, в който се бяхме отдръпнали от борбата и търсехме повод да си починем след дългите години на участия по състезания. В един момент се появи тази информация и те пожелаха да отидем там“, каза Касабов.

„Предложиха ми добри условия“, добави треньорът.

След него думата взе и Юсеин.

„От една страна ми се струва логичен пътят, защото цял живот съм се борила и имам какво да предам на състезателките. Нямаше как да откажа предложението“, каза бившата националка.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Тайбе Юсейн #Петър Касабов

