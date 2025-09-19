БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малхас Амоян: Днес беше моят ден

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3.

малхас амоян
Това е огромен успех за мен. Много се радвам, не мога да изкажа как се чувствам в този момент. За мен е огромно удоволствие да стана шампион на света. Това каза пред БНТ световният шампион в категория до 77 кг. Малхас Амоян.

„Конкуренцията беше много силна. Много силна състезатели. Но, днес беше моят ден и успях да спечеля. Благодаря за всичко. На моите треньори, на партньорите ми, на приятелите ми", каза спортистът.

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3.

