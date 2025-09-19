БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски

Николай Минков
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
От опозицята коментираха кой е истинският премиер на страната

живо народното събрание започва работа лятната ваканция
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Напрежение между Бойко Борисов и Делян Пеевски в парламента. След като вчера правителството оцеля при петия вот на недоверие срещу него с помощта на "ДПС - Ново начало", днес лидерът на ГЕРБ разкритикува Пеевски, че се е обявил за единствен гарант за стабилността на кабинета. Председателят на "ДПС - Ново начало" не му остана длъжен и поиска Борисов да нареди на премиера да реши проблема с липсата на вода за хората.

Размяна на реплики в кулоарите на парламента между Бойко Борисов и Делян Пеевски. Лидерът на ГЕРБ призова председателя на "ДПС - Ново начало" когато говори за стабилността на кабинета, да отчита факта, че той се ползва от подкрепата на четири, а не на една партия и е съставен много трудно.

От своя страна Делян Пеевски поиска правителството да започне да решава проблемите на хората. В дискусията се включиха и ПП-ДБ, "Възраждане" и "Величие".

Кой гарантира стабилността на кабинета? - въпросът предизвика Борисов да разкритикува лидера на "ДПС - Ново начало".

"Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, на ИТН , на БСП. Никой от нас няма право да говори "аз". "Аз съм гаранта", "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Критика към Делян Пеевски, да. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би "ранният" Борисов. Примерно през четвъртата-петата година моето самочувствие беше на самодостатъчност".

Отговорът на Делян Пеевски.

"Г-н Борисов най-важното е днес е да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям, темите които ми поставят хората в страната. Тъй че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо?! Заради хората, не заради нещо друго".

Пеевски за пореден път заяви, че партията му е готова за избори повече от всяка друга, но до предсрочен вот няма да се стигне. След това изпрати писмо до премиера с искане за спешни мерки срещу безводието в страната и настояване да получи информация кой ще влезе в новосформирания Национален борд за водите.

От опозицията реагираха светкавично. ПП-ДБ се възмутиха, че Пеевски иззема функциите на премиера и попитаха министрите кога и какво е искал лидерът на "ДПС - Ново начало" от тях.

"Вие знаете, България има трима премиери. Един номинален, един, на който много му се иска и един, който е истинският пример. Вие знаете, че премиер №3 е истинският премиер, голямото "Д". Не само това. Той обясни и даде ясно да се разбере, че се обажда на всеки един от министрите в ясна комуникация с тях. Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на амнистиране, възлага им задача и има изсеквания към тях", заяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Възраждане и Величие също се включиха в спора.

"За никого вече не е тайна, че това правителство се ръководи всъщност от "Ново начало" и Делян Пеевски", каза Петър Петров - "Възраждане".

"Аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза - мълчи", коментира Ивелин Михайлов - председател на "Величие".

Останалите партии не коментираха.

#спор #делян пеевски #Бойко Борисов #правителство

