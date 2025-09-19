БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Краставици, картофи, сирене, домати, ябълки, ориз и яйца са сред продуктите, които според КНСБ поскъпват

потребителската кошница запазва
От Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ отчитат, че надценката при някои основни хранителни стоки спрямо борсовата цена надхвърля 50%.

Иначе данните за август спрямо юли сочат, че стоките от малката потребителска кошница са поскъпнали с близо половин процент.

Краставици, картофи, сирене, домати, ябълки, ориз и яйца са сред продуктите, които според КНСБ поскъпват до 70% от борсата до магазина.

"Пазарът продължава да не работи нормално. Между 20 и 70% надценка от борсата до магазина дали е справедлива пазарна надценка? Аз лично смятам, че за някои стоки и услуги тя е необоснована", заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.

От КНСБ са установили съществени разлики и в цените на някои храни между големите търговски вериги и кварталните магазини.

"В големите търговски обекти има лек спад в цените на 10 основни продукта, докато в малките има спад в четири продукта. Но като цяло се запазва тенденцията, че в големите вериги е по-скъпо, отколкото в кварталните магазини", допълни Любослав Костов, Институт за социални и синдикални изследвания, КНСБ.

Сред стоките, които трайно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти са кренвиршите, яйцата и доматите.

Изследването на КНСБ показва и голяма разлика в цените по региони.

Така например брашното е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана, картофите в Добрич, Перник и Бургас, а кренвиршите във Видин, Смолян и София.

